  1. دين، حوزه، انديشه
۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۹

مناظره خسروپناه و عبدالکریمی در مورد روایت شریعتی از مدرنیته و غرب

مناظره خسروپناه و عبدالکریمی در مورد روایت شریعتی از مدرنیته و غرب

مجله تلویزیونی «زاویه» این هفته مناظره‌ای را با موضوع آرا و اندیشه های دکتر علی شریعتی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زاویه 29 خرداد در آستانه سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی میزبان بیژن عبدالکریمی و عبدالحسین خسروپناه خواهد بود تا در خصوص روایت شریعتی از مدرنیته و غرب به گفت و گو بپردازند.

 شریعتی به عنوان یک روشنفکر دینی آراء متفاوت و گاه متعارضی درباره غرب و مدرنیته داشته است. بر همین قیاس تحلیلگران نیز در مقام توصیف نگاه شریعتی به تحلیل های گوناگونی رسیده اند.برخی او را متفکر بومی گرا و مخالف مدرنیته دانسته اند و برخی دیگر عقیده دارند شریعتی یک متفکر مدرن و وفادار به بنیان های مدرنیته است. به همین منظور برنامه «زاویه» درباره این هفته خود این آراء متعارض را به بحث می گذارد.

«زاویه» به تهیه کنندگی علیرضا حائری چهارشنبه‌ها ساعت 20:30 به صورت زنده روی آنتن شبکه چهار سیما می رود.

کد مطلب 2080134

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