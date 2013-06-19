81 كيلو و 570 گرم مواد مخدر در همدان كشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاسمي پيش از ظهر چهارشنبه در شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان همدان گفت: بر اساس نتايج طرح ملي در ميان شهروندان توسط پژوهشگاه علوم انساني و جهاد دانشگاهي، نرخ شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در كشور در دوره سني 16 تا 64 سال دو و 65 صدم درصد است.

وي در ادامه افزود: در بررسي هاي بدست آمده در اين تحقيقات تعداد مصرف كنندگان مواد مخدر در كشور يك ميليون و 325 هزار نفر است.

رئيس مبارزه با مواد مخدر شهرستان همدان همچنين بيان داشت: در بررسي هاي به عمل آمده در 31 استان كشور در دوره سني 15 تا 64 سال كه به روش نمونه گيري خوشه اي و تصادفي بدست آمده، 91 درصد مصرف كنندگان مواد مخدر مرد و 9 درصد زن هستند.

قاسمي اظهار داشت: در راستاي پيشگيري از اعتياد به برنامه ريزي دقيق از سوي نهاد هاي فرهنگي نياز است.

وي بيان داشت: در بين انواع مواد مخدر مصرفي در جامعه عمده ترين آنها به صورت تزريقي مصرف مي شوند.

رئيس مبارزه با مواد مخدر شهرستان همدان با اشاره به اينكه 15 درصد مصرف كنندگان مواد مخدر زير 29 سال هستند و 85 درصد از آنها بين 30 تا 39 سال هستند، اظهار داشت: باید به منظور پيشگيري هاي اوليه از طريق مراكز آموزشي، دانشگاه ها و مدارس برنامه هاي آموزشي به منظور افزايش مهارت ها به صورت مستمر انجام شود.

قاسمي بيان داشت: در بين مصرف كنندگان مواد مخدر 53 درصد داراي شغل و 64 درصد داراي تحصيلات زير ديپلم و 63 درصد اين افراد متاهل هستند.

وي همچين اظهار داشت: بر اساس آمار بدست آمده كسب لذت، كنجكاوي، تفريح، رفع مشكلات روحي، در دسترس بودن مواد مخدر و فشار دوستان از جمله دلايل اساسي در شيوع مصرف مواد مخدر شناسايي شده است.

رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان همدان اظهار داشت: در بين 31 استان كشور، استان هاي كرمان، مازندران، خوزستان، آذربايجان غربي، فارس، كرمانشاه، قم، خراسان و البرز داراي بالاترين نرخ مصرف مواد مخدر هستند.

قاسمي در ادامه افزود: در راستاي پرهيز از بعضي مشكلات اجتماعي بخصوص اعتياد با توجه به تغييرات شتابان فرهنگي ضرورت سرمايه گذاري در بحث پيشگيري لازم است.

وي با بيان اينكه در سال گذشته در يك ماموريت دو روزه 15 كيلو شيشه در شهرستان همدان كشف شد و 7 نفرنيز دستگير شدند اظهار داشت: در عملكرد دو ماهه گذشته سال جاري 81 كيلو و 570 گرم مواد مخدر در شهرستان همدان كشف شده است.

رئيس مبارزه با مواد مخدر شهرستان همدان در پايان سخنانش بيان داشت: عملكرد پليس مواد مخدر امسال 21 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.