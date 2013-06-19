  1. جامعه
  2. شهری
۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰

تکثر سلایق شورای چهارم فرصتی برای خدمت بهتر / قدردانی طلایی از مردم

تکثر سلایق شورای چهارم فرصتی برای خدمت بهتر / قدردانی طلایی از مردم

منتخب چهارمین دوره انتخابات شوراها با تقدیر از مردم تهران به دلیل حضور موثر در انتخابات شوراها گفت : این حضور سبب تکمیل حماسه سیاسی مدنظر رهبر معظم انقلاب شد و بر شورا و مدیریت شهری آینده تهران فرض است که با همدلی و همکاری روند مثبت پیشرفت تهران را ادامه داده و در جهت تحقق حماسه اقتصادی و رفاه و آبادانی شهر گام های اساسی بردارند .

مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد : امیدوارم تکثر سلایق موجود در شورای چهارم به عنوان یک فرصت برای خدمت بهتر به مردم تلقی شود و روند همدلی و همکاری ها در شورا استمرار یابد  .

رییس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای سوم تهران با اشاره به وجود اسناد بالادستی نظیر طرح جامع حمل و نقل و ترافیک ، طرح جامع و تفصیلی و ... که در دوره سوم شوراها به تصویب رسیده است ، گفت : تصویب این طرح ها از دستاوردهای مهم شورای سوم است که موجب افزایش اعتماد مردم به مدیرانشان شده و مردم امروز به خوبی می دانند هیچ کاری در تهران بدون برنامه انجام نمی شود .

طلایی در ادامه از عموم مردم به ویژه علما و روحانیون ، فعالان مذهبی و فرهنگی و اقشار گوناگون جامعه که بار دیگر با اعتماد خود وی را برای عضویت در شورای شهر تهران انتخاب کردند قدردانی کرد . 

کد مطلب 2080136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها