تکثر سلایق شورای چهارم فرصتی برای خدمت بهتر / قدردانی طلایی از مردم

مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد : امیدوارم تکثر سلایق موجود در شورای چهارم به عنوان یک فرصت برای خدمت بهتر به مردم تلقی شود و روند همدلی و همکاری ها در شورا استمرار یابد .

رییس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای سوم تهران با اشاره به وجود اسناد بالادستی نظیر طرح جامع حمل و نقل و ترافیک ، طرح جامع و تفصیلی و ... که در دوره سوم شوراها به تصویب رسیده است ، گفت : تصویب این طرح ها از دستاوردهای مهم شورای سوم است که موجب افزایش اعتماد مردم به مدیرانشان شده و مردم امروز به خوبی می دانند هیچ کاری در تهران بدون برنامه انجام نمی شود .

طلایی در ادامه از عموم مردم به ویژه علما و روحانیون ، فعالان مذهبی و فرهنگی و اقشار گوناگون جامعه که بار دیگر با اعتماد خود وی را برای عضویت در شورای شهر تهران انتخاب کردند قدردانی کرد .