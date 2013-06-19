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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۴۵

با صدور بیانیه ای/

فرماندار بجنورد از حضور حماسی مردم در انتخابات تقدیر کرد

فرماندار بجنورد از حضور حماسی مردم در انتخابات تقدیر کرد

بجنورد - خبرگزاری مهر: با اعلام نتایج قطعی یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای اسلامی شهر، فرماندار بجنورد با صدور بیانیه ای از حضور حماسی مردم در انتخابات تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر: سید محمد پاکمهر در این بیانیه با اشاره به حضور مقتدرانه و معنادار مردم در انتخابات 24 خرداد، این حضور را در راستای حمایت از آرمانهای انقلاب دانست و گفت: مردم شهرستان بجنورد، بار ديگر برگ زرين ديگري را بر تاريخ شور و شعور حماسي و انقلابي خود رقم زدند.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

" بسم الله الرحمن الرحيم "

حضور با شكوه ملت ايران در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه 24 خرداد پاسخي دندان شكن به دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و حضوري مقتدرانه و معنادار در حمايت از آرمان هاي انقلاب اسلامي بود و بايد آفرين گفت و درود فرست بر همت والاي مردم شهرستان بجنورد كه يك بار ديگر برگ زرين ديگري را بر تاريخ شور و شعور حماسي و انقلابي خود رقم زده و با حضور شكوهمند خود سيلي محكمي بر دهان ياوه گويان شرق و غرب و معاندين نظام زدند.

بي شك مشاركت گسترده شما مردم عزيز ، نشان از بلوغ سياسي و فكري و فرهنگي و اوج بصيرت و آگاهي شماست و نشان از تجديد ميثاق شما با آرمان هاي امام راحل (ره) و شهيدان و لبيك به رهنمودهاي داهيانه مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه اي (مدظله العالي )  در خلق حماسه سياسي است.

اينجانب به عنوان خادمي كوچك و فرزندي از سرزمين غيور مردان و سرداران شهيدي چون  سردار محمدزاده، از ديارمرزداران سلحشور، شهر گنجينه معرفت ها و شهر شور نشاط و سرزندگي كه شهره خاص و عام و ركورد دار در استقبال از رهبر و مقتداي خويش در حماسه 19مهر سال گذشته، بر خود لازم مي دانم از صميم قلب، حضور ارزشمند و انقلابي مردم شريف و همشهريان عزيز در انتخابات را قدر دانسته و از زحمات بي شائبه و شبانه روزي همه كساني كه موجبات اين امر را فراهم کردند، تشكر كنم.

از همه عزيزان هيات اجرايي، هيات نظارت و بازرسي و عوامل و دست اندركاران برگزاري انتخابات، نيروهاي نظامي و انتظامي، رسانه ها، كاركنان ادارات به ويژه پرسنل زحمتكش فرمانداري بجنورد و استانداري خراسان شمالی، نهايت تقدير و تشكر را داشته و آرزوي توفيق روز افزون را براي همگي شما عزيزان از خداوند متعال خواستارم.

سيد محمد پاكمهر

فرماندار شهرستان بجنورد

کد مطلب 2080138

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