پزشکان ایرانی به همکاران عراقی خود در زمینه‌ توانبخشی جسمی آموزش دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در عراق، چندین دهه درگیری و خشونت که همچنان در عراق ادامه دارد باعث شده بسیاری از مردم این کشور از معلولیت جسمی در رنج باشند. از این رو دولت این کشور در تلاش است برای پزشکان خود دورههای آموزش توانبخشی جسمی تدارک ببیند. در راستای برآورده کردن این نیاز، کمیته بینالمللی صلیب سرخ با حمایت پزشکان ایرانی یک دوره آموزشی منحصربهفرد را در در شهر اربیل برگزار نمود.
دکتر "سمیر خلیل الجنابیس" رئیس بخش پروتز انستیتوی فنی درمانی بغداد گفت: در عراق، ما هزاران فرد معلول و قطع عضوشده داریم که به خدمات توانبخشی جسمی نیازمندند، همچنین به تعداد زیادی از متخصصان مربوطه نیاز است تا به بیماران خدمات مناسب توانبخشی ارائه کنند. با این حال انستیتوی ما ظرفیتهای محدودی برای فارغالتحصیل شدن دانشجویان دارد. در واقع، عراق با کمبود استاد و مربی با تجربه در این رشته روبهرواست.
همچنین "پرِم ساگورتی" نماینده کمیته بینالمللی صلیب سرخ و متخصص فیزیوتراپی در عراق گفت: پزشکانی که در حال حاضر مراکز توانبخشی جسمی را در عراق اداره میکنند، روماتولوژیستهایی هستند که دورههای تکمیلی توانبخشی جسمی را نگذراندهاند. به همین دلیل عراق به پزشکان متخصص نیاز دارد و آموزش پیشرفته برای ظرفیتسازی و افزایش دانش عملی آنان ضروری است.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ از 1993 خدمات اعضای مصنوعی و توانبخشی جسمی را به معلولان عراقی ارائه کرده است. در حال حاضر این سازمان از 10 مرکز توانبخشی جسمی در سراسر عراق پشتیبانی مینماید و مرکز خود را نیز در اربیل دایر کرده است.
بر این اساس در فروردین امسال کمیته بینالمللی صلیب سرخ اولین دوره آموزش مدیریت مشکلات ارتوپدی مربوط به اندام تحتانی بدن را سازماندهی نمود. در مجموع 14 پزشک متخصص توانبخشی جسمی از عراق در این دوره شرکت کردند. این دوره در مرکز کمیته بینالمللی صلیب سرخ در شهر اربیل برگزار شد. همکاران کمیته بینالمللی صلیب سرخ در این دوره عبارت بودند از وزارت بهداشت و درمان عراق، وزارت بهداشت و درمان منطقه کردستان عراق و جمعیت هلال احمر ایران و یک پزشک و یک فیزیوتراپ هلال احمر ایران مربی این دوره بودند.
به گفته ساگورتی جمعیت هلال احمر ایران مشارکت فعال و مثبتی در امر ارتقای خدمات توانبخشی جسمی در آن کشور داشته است و کمیتهی بینالمللی صلیب سرخ در ایران همکاری نزدیکی با آنان دارد. در نتیجه به منظور افزایش میزان تبادل تجارب بین متخصصان دو کشور همسایه، از متخصصان ایرانی برای برگزاری این دوره آموزشی دعوت شده است.
در همین حال "دکتر زمانی" پزشک ایرانی که برای اولین بار به عراق میآمد و نظر بسیار مساعدی نسبت به حضور خود در این دوره داشت گفت: تبادل تجارب عاملی کلیدی در موفقیت کار است و مایهی خوشحالی من بود که توانستم با پزشکان عراقی در تعامل باشم. این تجربه برای شرکتکنندگان عراقی هم مفید بود. از نظر دکتر "اولا کمال" رئیس بخش توانبخشی جسمی انستیتوی فنی درمانی بغداد این دوره فراتر از انتظار بود و مربیان مطالب مهمی را پوشش دادند.
یکی دیگر از شرکتکنندگان دکتر "خالد محمود معاریک" ضمن تاکید بر اهمیت چنین دورههایی گفت: پزشکان عراقی پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه فرصت کافی برای آموزش ندارند. تمامی شرکتکنندگان بر نیاز به سازماندهی دورههای آموزشی بیشتر تأکید داشتند و پیشنهاد کردند تا تکنیسینهای پروتز و اروتز و نیز فیزیوتراپها هم در این قبیل دورهها شرکت کنند.
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