ارسال لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل به مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی دولت ،" لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل " که به بنا به پیشنهاد مرکز امورزنان و خانواده به تصویب هیئت وزیران رسیده است، از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیحی این لایحه آمده است : به منظور حمایت از زنان شاغل سرپرست خانوار یا دارای فرزند زیر هفت سال یا معلول یا دارای همسر یا فرزند مبتلا به بیماریهای صعب العلاج و با توجه به تعدد نقش آنها در خانواده (به عنوان همسر و مادر) و به تبع آن وظایف متعدد ناشی از نقش های یادشده و نظر به اهمیت و ضرورت برقراری تعادل بین این نقش ها وتطبیق شرایط کار با وضعیت خانوادگی و برای ایفای شایسته وظایف مربوط و در راستای کاستن از زحمات و آلام زنان جامعه ، " لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل "برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

براساس ماده واحده این لایحه ،ساعات کار هفتگی زنان شاغل (اعم از رسمی ،پیمانی و قراردادی)سرپرست خانوار یا دارای فرزند زیر هفت سال یا معلول یا دارای همسر یا فرزند مبتلا به بیماریهای صعب العلاج در دستگاههای اجرایی ماده(222)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1389-و بخش غیر دولتی (مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی)با تایید مراجع ذی ربط سی وشش ساعت در هفته با دریافت حقوق ومزایای چهل وچهار ساعت تعیین می شود.

همچنین ،کارفرمایان بخش غیر دولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می شوند.

آیین نامه اجرایی این قانون راجع به تعیین مشمولین ،نحوه محاسبه ساعات کار یا اعمال تخفیف در حق بیمه سهم کارفرماو سایر موارد ظرف سه ماه پس از تصویب توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارتخانه های تعاون،کار ورفاه اجتماعی و بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.