15.5 ميليون دلار حجم تجارت ايران و صربستان در سال 2012

به گزارش خبرگزاری مهر، حميد صافدل در ديدار با الكساندر تاسيچ سفير جمهوري صربستان در تهران گفت: صربستان يكي از طرفهاي عمده تجاري ايران محسوب مي شود و اين كشور سهم عمده اي در احداث واحدهاي صنعتي از جمله نيروگاههاي برق، مجتمع هاي كشاورزي و كارخانجات توليدي در ايران داشته است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: با شناسايي ظرفيت ها، پتانسيل ها و امكانات همكاري بين دو كشور بايد سطح روابط تجاري را افزايش دهيم.

وي با اشاره به حجم تجارت دو كشور گفت: در سال 2012 معادل 2.5 ميليون دلار صادرات كالا و خدمات به كشور صربستان انجام گرفته است. صافدل از خشكبار، فرش، روي، روغنهاي سبك، محصولات پتروشيمي، جوال و كيسه و كفش بعنوان اقلام عمده صادراتي به اين كشور نام برد.

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: حجم واردات ايران از صربستان در سال 2012 معادل 13 ميليون دلار بوده و مهمترين اقلام وارداتي شامل واگنهاي مسافري، قطعات لوكوموتيو و تراكتورها، دانه ذرت، تلمبه هاي سوخت، قطعات موتورهاي پيستوني، قطعات يدكي، ماشين آلات، اتومبيل و كاميون، كاغذ و مقوا، الكترو موتورها، سنگ آسياب و بولبرينگ مي شود.

وي با اشاره به برگزاري سيزدهمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي و بازرگاني 2 كشور در ارديبهشت 88 در بلگراد گفت: آمادگي خود را براي برگزاري اجلاس چهاردهم در تهران اعلام مي كنيم.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: اجلاس چهاردهم مسير را براي توسعه مناسبات تجاري فراهم خواهد كرد. وي افزود: البته نقش بخش خصوصي در اين ميان پر اهميت است و با شكل گيري اتاق مشترك ايران و صربستان گامهاي بهتري برداشته خواهد شد.

در ادامه اين نشست الكساندر تاسيچ سفير صربستان گفت: با توجه به ظرفيتهاي دو كشور حجم تجارت بايد گسترش يابد. وي افزود: براي توسعه روابط تجاري بايد راهكارهاي توسعه روابط را بررسي كنيم.

سفير صربستان در تهران با اشاره به تحولات اقتصادي در ايران و صربستان طي سالهاي اخير اظهار داشت: فرصت هاي جديدي براي تجارت بوجود آمده و مي دانيم كه ايران توانمندي بالايي براي صادرات كالاهاي دانش بنيان دارد.

وي به امضاي يادداشت هاي تفاهم درگذشته اشاره كرد و گفت: بايد مفاد اين يادداشتها مورد توجه قرار گيرد و توافقات دو طرف در مسير اعتلاي تجاري به سرعت به اجرا برسد.