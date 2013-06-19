تولید نمایشگر واقعیت افزوده برای امکان دید در دود

به گزارش خبرگزاری مهر، وقتی که آتش نشان ها وارد یک ساختمان درحال سوختن می شوند، معمولا دود سویی برای چشم آنها باقی نمی گذارد، از این رو تشخیص اینکه آنها به طور دقیق کجا هستند و آتش کجاست، ادامه کار را برایشان دشوار می کند.

بک پروژه واقعیت افزوده تحت عنوان " پروفیتکس " (ProFiTex) در دانشگاه فناوری وین در اتریش قصد دارد این شرایط را تغییر داده و به آتش نشانها سیستم نمایش سربالا (head-up display) ارائه داده تا به آنها کمک کند در تاریکی مسیریابی کنند.

این سیستم از حسگرهای مادون قرمز استفاده می کند دمای سطح را روی نمایشگر می پوشاند و یک مدل سه بعدی از اطراف آتش نشان نشان می دهد که توسط دوربینی ارائه شده که روی کلاه آتش نشان قرار گرفته است. این تصاویر به آتش نشان می گوید که اطرافش چقدر داغ هستند و آیا می تواند وارد یک اتاق شود و اتاقهای پیش روی آنها چگونه قرار گرفته اند.

هانس کوفمان مدیر این پروژه گفت: درکل ما فضای واقعی را به صورت مجازی بازتولید کردیم، مشاهده فضای واقعی برای آتش نشان میسر نیست، بنابراین ما به وی مدلی ارائه کردیم که قابل مشاهده است و این مدل را با اطلاعات حرارتی ارتقا دادیم. اگر دیوار اتاقی از بیرون به رنگ قرمز تیره باشد، در آن صورت ورود آتش نشان به آن خطرناک خواهد بود.

تمام اطلاعات جمع آوری شده به اعضای تیم آتش نشانی خارج از ساختمان نیز ارائه می شود تا بتوانند کل صحنه را بررسی کرده و تصمیم هایی درباره اطلاعات صحیح در زمان واقعی اتخاذ کنند.

کوفمان در همایش انسان ارتقا یافته در اشتوتگارت آلمان مقاله ای درباره این پروژه ارائه کرد و اکنون می خواهد که این سیستم را با استفاده از لیزرهای مادون قرمز و پرقدرت ارتقا بخشد.

این لیزرها حتی از میان غلیظ ترین دودها نیز عبور می کند، توانایی که دوربینهای مادون قرمز فاقد آن هستند. این لیزر همچنین می توانند برای نمایشگر آتش نشان مدل سه بعدی بهترین عرضه کنند.

این درحالی است که کوفمان اظهار داشت هنوز هم باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد تا مشخص شود، آتش نشان با نمایش چه میزان اطلاعات می تواند کار خود را انجام دهد.

ویکتور ماتیویتسی از دانشگاه ایلینویز شیکاگو گفت که اگرچه این پروژه به نظر جذاب می رسد، اما هنوز باید بر موانع بسیاری غلبه کند. درحالی که می توان فرآیند ساخت سیستم را کوچک کرد، اما باید این مسئله را در نظر گرفت که نسل دوربینهای عمقی و مادون قرمز امروز هنوز هم بزرگ و سنگین هستند. علاوه بر این استفاده از نمایشگر سربالا برای آتش نشان میدان دید وی را کاهش می دهد. شاید بتوان به جای نمایشگرهای سربالا از فناوری لنزهای هوشمند داخل چشم استفاده کرد.