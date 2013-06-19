30 مورد حوادث در رشت منجر به آتش سوزي شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مقصودی ظهر امروز در مصاحبه با خبرنگاران افزود: از اين تعداد آتش سوزی 20 مورد مربوط به علفزارهای شهر رشت بوده است.

وی همچنین با اعلام اینکه بيشترين علل بروز آتش سوزي ها عمدي است، اظهارداشت: برخي از شهروندان با بي توجهي و در برخی موارد به طور تعمدي براي رهايي از شر علفزارها و فراري دادن حيوانات موذي اطراف محل زندگي خود، اقدام به برافروختن آتش در علفزارها و بوستان هاي حاشيه شهر و منازل مسكوني خود مي كنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشت گفت: این اقدام در مواقعي باعث سرايت آتش سوزي ها به منازل مسكوني همجوار يا واحدهاي تجاري می شود.

وی در ادامه از شهروندان خواست با هوشياري بيشتري از بروز اين حوادث جلوگيري کنند.

مقصودی همچنین با بیان اینکه آتش نشانان يك باب منزل مسكوني در محله سليمانداراب را مهار و اطفا كردند، گفت: تعدادي از شهروندان طي تماس تلفني با سامانه 125 آتش نشاني رشت مبنی بر وقوع حريق يك باب منزل مسكوني در محله سليمان داراب بلافاصله ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني تمامی خودروهاي سازمان و 45 نفر از آتش نشانان را به محل حريق اعزام كرد.

وي به شهروندان توصيه كرد: با توجه به تجارب سال هاي گذشته و بروز حوادث بسيار زيادي كه به دلیل اتصالي در سامانه هاي سيم كشي برق اماكن مسكوني و تجاري در فصل تابستان اتفاق افتاده است، با بهره گرفتن از تكنيسين هاي مجرب نسبت به بازديد از سامانه هاي سيم كشي برق و حصول اطمينان از ايمني آن اقدام کنند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی رشت در ضمن ميزان خسارت وارده در اين حادثه را يكصدو سي ميليون ريال اعلام کرد.