نمايشگاه تخصصي صنعت طيور و آبزیان برگزار می شود

مسعود محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری این نمایشگاه را تقویت و توسعه بخش کشاورزی، صنایع و خدمات مرتبط در مرغداری ها، دامداری ها و افزایش بهره وری، کاهش ضایعات در فرآیند تولید و توسعه ارتباطات و تعاملات هرچه بیشتر در بخش سرمایه گذاری دانست و افزود: آذربایجان شرقی از استعدادهای بالقوه بالایی در زمینه توسعه و گسترش صنعت دام، طيور، آبزیان و صنایع وابسته برخوردار و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در زمینه افزایش کمی و کیفی تولیدات دام و طیور به موفقیت های ارزنده ای دست یافته است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی افزود: با برگزاری یازدهمین نمایشگاه دام و طیور، توانمندی‌‏های تولیدی این صنعت در معرض دید تولیدکنندگان داخلی و خارجی قرار گرفته و با امکانات و خدمات موجود در این صنعت آشنا و می‌‏توانند اتزامکانات معرفی شده در نوسازی واحدهای دامی بهره گیرند.

مسعود محمدیان ادامه داد: یازدهمین نمایشگاه دام در بخش های طیور، آبزیان وصنایع وابسته تبریز در گروه های خوراک، دارو، صنایع لبنی، تجهیزات وخدمات دام وطیور برگزار می شود و بازدید برای عموم مردم آزاد است.

وی افزود: باتوجه به موقعیت جغرافیایی آذربایجان شرقی، به عنوان یکی از قطب های تولید محصولات دامی و صنایع تبدیلی آن و همچنین توانمندی های قابل ملاحظه از نظر منابع ومزیت های نسبی استان، به یقین این رویداد فرصت مناسبی برای استفاده از ظرفیت های منطقه جهت بازاریابی کارآمد برای شرکت کنندگان، فروش بیشتر محصولات وخدمات در بازارهای محلی و ملی وهمچنین استفاده از مزیت های رقابتی و تبادل اطلاعات خواهد بود.

این نمایشگاه با همکاری سازمان جهادکشاورزی، اداره کل دامپزشکی ، سازمان نظام دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، اتحادیه مرغداران گوشتی استان، موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی مرند، کانون هماهنگی دانش و صنعت فرآورده‌های لبنی تخمیری کشور و تشکل های صنعت دام و طیور و صنایع وابسته و با حضور تعداد کثیری از شرکت های داخلی وخارجی فضایی به مساحت هفت هزار مترمربع از اول تا چهارم تيرماه سال جاری در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار خواهد شد.