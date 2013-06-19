شوراي عالي هلال احمر تشكيل شد/ تبريك رئيس هلال احمر به حسن روحاني

به گزارش خبرگزاري مهر، شصت و سومین جلسه شورایعالی جمعیت هلال احمر با حضور ابوالحسن فقیه، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و اکثریت اعضای شورایعالی عصر روز گذشته برگزار شد.



در ابتدای این جلسه رئیس جمعیت هلال احمر با تبریک اعیاد شعبانیه و همچنین حضور پرشور ملت ایران در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و خلق حماسه سیاسی گفت: لازم است موفقیت جناب آقای حجت الاسلام دکتر حسن روحانی را در کسب آرای اکثریت مردم به ایشان تبریک بگویم.



رئیس جمعیت هلال احمر در این جلسه گزارشی از فعالیت های جمعیت هلال احمر در طرح امداد نوروزی، طرح فرشتگان رحمت، راه اندازی خط امداد و نجات ۱۱۲ و همچنین فعالیت های امداد و نجات صورت گرفته در زلزله‌های اخیر در بوشهر، بشاگرد و سراوان ارائه داد.



فقیه با اشاره به برگزاری هشتمین کنفرانس جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) در اردیبهشت سال جاری در تهران گفت: برگزاری این کنفرانس در سطح بسیار خوب و با مشارکت ۴۰ کشور یک موفقیت بزرگ برای جمعیت هلال احمر و جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید.



رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به افزایش ۴۲ درصدی بودجه جمعیت در قانون بودجه ۹۲ افزود: از همکاری و مساعدت ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخاطر این رشد بودجه‌ای قابل توجه و ایجاد ردیف بودجه‌ای مستقل برای موسسه آموزش عالی هلال ایران و همچنین احیا ردیف یک درصد از حق فروش بلیت هواپیما و کشتی به جمعیت هلال احمر تشکر می‌کنم.



بنابراین گزارش در این جلسه حسین مظفر، عضو شورایعالی جمعیت هلال احمر هم با تبریک به خاطر حماسه حضور ملت قهرمان و مشارکت عزت بخش و عظمت آفرین افزود: آرزوی موفقیت برای آقای روحانی، رئیس جمهور منتخب ملت ایران دارم.



در ادامه این جلسه رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گزارشی از فعالیت های امدادی صورت گرفته در زلزله استان های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ارائه داد. معاون امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه جمعیت هلال احمر نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از برگزاری هشتمین کنفرانس جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) در اردیبهشت سال جاری در تهران پرداخت. همچنین رئیس مراکز درمانی جمعیت هلال احمر در امارات نیز گزارشی از فعالیت های این مراکز درمانی به اعضای شورایعالی ارائه کرد.



بنابراین گزارش در این جلسه مواردی همچون آیین نامه بازنگری شده مالی، محاسباتی و معاملاتی مراکز سلامت خارج از کشور، اصلاح موادی از فصل هفتم آیین نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی جمعیت هلال احمر، ساختار سازمانی مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، اصلاحیه مصوبه شورای عالی جمعیت هلال احمر در خصوص پایگاه‌های امداد و نجات ثابت و اصلاح بندی از اساسنامه سازمان تدارکات پزشکی به تصویب اعضای شورایعالی رسید.



در پایان با موافقت اعضای شورایعالی، دکتر سامانی و دکتر اسدپور به عنوان نمایندگان جدید شورایعالی جمعیت هلال احمر در مجمع عمومی سازمان تدارکات پزشکی انتخاب شدند.