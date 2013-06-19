ثبت دو اثر جدید از ایران در حافظه جهانی یونسکو

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وبسایت کمیسیون ملی یونسکو، به‌دنبال برگزاری نشست شورای مشورتی بین‌المللی برنامه حافظه جهانی در کره جنوبی (21-18 ژوئن 2013)، 54 اثر جدید در فهرست میراث مستند برنامه حافظه جهانی به ثبت رسید که در بین آثار ثبت‌شده، دو اثر پیشنهادی از طرف کشورمان با نام: ذخیره خوارزمشاهی و مجموعه برگزیده نقشه‌های تاریخی ایران در عصر قاجار در بین این آثار است.

با ثبت این دو اثر جدید، آثاری که تاکنون در فهرست میراث مستند برنامه حافظه جهانی به ثبت رسیده است به 299 اثر افزایش یافت که بدین ترتیب از کشورمان تاکنون 7 اثر شامل شاهنامه بایسنقری (2007)، وقف‌نامه ربع رشیدی (2007)، مجموعه اسناد اداری آستان قدس رضوی (2009)، التفهیم ابوریحان بیرونی (2011)، پنج‌گنج نظامی (2011)، ذخیره خوارزمشاهی (2013) و مجموعه برگزیده نقشه‌های تاریخی ایران در عصر قاجار (2013) ثبت شده است.

کمیسیون ملی یونسکو پارسال «ذخیره خوارزمشاهی» اثر زین‌الدین اسماعیل بن جرجانی (531ـ434 هجری قمری 1137ـ1042 م) و «مجموعه برگزیده نقشه‌های ایران در دوره قاجار» (1193 تا 1344 ه ق) را برای ثبت در فهرست میراث مستند حافظه جهانی در سال 91ـ90 به یونسکو معرفی کرده بود و در ماه‌های اخیر نیز رایزنی‌های گسترده‌ای را با اعضای شورای مشورتی این برنامه برای ثبت این دو اثر انجام داده بود که سرانجام این تلاش‌ها به نتیجه رسید.

عنوان اثر: ذخیره خوارزمشاهی

صاحب اثر: زین‌الدین اسماعیل بن جرجانی (531ـ434 هجری قمری 1137ـ1042 م)

محل نگهداری اثر: کتابخانه شهید مطهری

بر اساس این گزارش، «ذخیره خوارزمشاهی» مهم‌ترین کتاب پزشکی تا دوره جدید به زبان فارسی است که یک دوره کامل دایرةالمعارف پزشکی است و همه موضوعات مهم پزشکی را دربرمی‌گیرد.

کلیات پزشکی، تشریح، فیزیولوژی، علل بیماری‌ها، انواع درمان‌ها، بهداشت، دستور تغذیه، جراحی‌ها، بیماری‌های پوستی، داروشناسی و گیاهان دارویی از موضوعات مهم کتاب ذخیره خوارزمشاهی است، به گونه‌ای که این کتاب قرن‌ها مأخذی معتبر در آموزش پزشکی بوده است و نگارش این اثر به زبان فارسی- در دوره‌ای از تاریخ ایران که عربی، زبان علمی بوده است-ب ه لحاظ استفاده عموم مردم از آن اهمیت زیادی دارد. ترجمه‌های این کتاب به زبان‌های اردو، ترکی و عبری بیانگر توجه ویژه جهان علمی آن روز به این مرجع مهم پزشکی است.

عنوان اثر: مجموعه برگزیده نقشه‌های دوره قاجار ایران (1193 تا 1344 ه ق)

محل نگهداری اثر: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه

همچنین اثر ثبت شده دوم «مجموعه برگزیده نقشه‌های دوره قاجار ایران (1193 تا 1344 ه ق)» نیز شامل 500 نقشه دست‌نگار و یا چاپ سنگی دوره قاجار است که با استفاده از شاخص‌های رایج اندازه‌گیری در آن زمان مانند ذرع و فرسنگ، شامل موضوعاتی چون نقشه‌هایی از شهر و آبادی‌های مختلف، منابع آب و روش‌های انتقال آن، خطوط مرزی و نقشه مناطق مختلف ایران (که در برخی موارد از ایران جدا یا تغییر نام داده‌اند) است. از آنجا که این مجموعه، مستند مهمی برای مطالعات تحولات تاریخی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی ایران و منطقه در جغرافیای جهانی به شمار می آید، از ارزش خاصی برخوردار است.

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه در حال حاضر با دارا بودن بیش از 6000 نقشه و 100 جلد اطلس یکی از آرشیوهای غنی نقشه در کشور محسوب می‌شود و طبق اظهار نظر کارشناسان این مرکز، به دلیل اینکه این نقشه‌ها تاکنون از سوی کشورهای منطقه و در کتاب‌ها و اطلس‌های موجود گزارش نشده، منحصر به فرد است.