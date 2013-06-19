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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۵۰

نظافت پایتخت با وجود حضور شهروندان تا پاسی از شب در معابر به خوبی انجام شد

نظافت پایتخت با وجود حضور شهروندان تا پاسی از شب در معابر به خوبی انجام شد

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: با وجود حضور شهروندان تهرانی تا نیمه های شب در خیابانها به دلیل برپایی جشن و سرور راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی، نظافت معابر و جمع آوری زباله ها به طور کامل انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی با بیان این مطلب اظهار کرد : بعد از اتمام بازی پیروزمندانه تیم ملی فوتبال کشورمان و راه یابی آن به جام جهانی ، شهروندان در معابر اصلی و میادین بزرگ شهر به جشن و شادمانی پرداختند که حضور آنها ، باعث سنگینی ترافیک در دیگر معابر نیز شده بود و در این میان ، تردد خودروهای حمل زباله نیز به کندی صورت گرفت .

وی افزود : خوشبختانه نیروهای خدمات شهری نیز در کنار شادی شهروندان ، فعالیت خود را دنبال کرده و به نظافت معابر مشغول شدند.

معاون خدمات شهری شهرداری گفت : معابر پایتخت صبح امروز نیز همانند دیگر روزها، تمیز و آماده تحویل شهروندان شد.

کد مطلب 2080162

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