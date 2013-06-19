نظافت پایتخت با وجود حضور شهروندان تا پاسی از شب در معابر به خوبی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی با بیان این مطلب اظهار کرد : بعد از اتمام بازی پیروزمندانه تیم ملی فوتبال کشورمان و راه یابی آن به جام جهانی ، شهروندان در معابر اصلی و میادین بزرگ شهر به جشن و شادمانی پرداختند که حضور آنها ، باعث سنگینی ترافیک در دیگر معابر نیز شده بود و در این میان ، تردد خودروهای حمل زباله نیز به کندی صورت گرفت .

وی افزود : خوشبختانه نیروهای خدمات شهری نیز در کنار شادی شهروندان ، فعالیت خود را دنبال کرده و به نظافت معابر مشغول شدند.

معاون خدمات شهری شهرداری گفت : معابر پایتخت صبح امروز نیز همانند دیگر روزها، تمیز و آماده تحویل شهروندان شد.