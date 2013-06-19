سالانه 30 هزار تن هلو در آذربایجان شرقی تولید می شود

سعدالله اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سطح زیرکشتی برابر با دو هزار و 791 هکتار به هلو در آذربایجان شرقی اختصاص یافته است.

وی در ادامه گفت: دو هزار و 244 هکتار از باغات این میوه بارور بوده و در 547 هکتار باقیمانده نهال های هلو در سال های آینده به عرصه تولید اضافه خواهد شد.

سعدالله اسکندری افزود: کارشناسان عملکرد 13 هزار کیلو گرم در هکتار را برای هلو در باغات آذربایجان شرقی برآورد نموده اند.

وی شهرستان شبستر را بیشترین سطح زیرکشت هلو دانست و گفت: شهرستان شبستر با دارا بودن 12 هزار و 500 هکتار بیشترین سطح زیرکشت هلو در استان را دارا بوده و سالانه نزدیک به 15 هزارتن تولید دارد.

شهرستان های اهر، مرند و میانه نیز به ترتیب 537، 172 و 100 هکتار باغ برای تولید هلو دارند.