استقرار نیروهای یگان حفاظت در مناطق ییلاقی شهرستان زنجان

علی نهاوندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر،افزود: این اکیپ شامل یک کارشناس حفاظت(افسر وظیفه) به همراه قرقبانان موتورسوار و دو سرباز وظیفه برای اطلاع رسانی و آموزش و ترویج به دامداران منطقه برای حفاظت از مراتع ییلاقی در ایستگاه میدانک مستقر شده است.



وی اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی نیازمند همکاری و مشارکت مردم و مرتعداران است که باید فرهنگ آن نهادینه شود.



رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زنجان گفت: 70 هکتار از مراتع مشجر شهرستان زنجان که مورد حریق قرار گرفته بود از آتش سوزی جلوگیری شد.



نهاوندی پور تاکید کرد: با تلاش پرسنل یگان حفاظت از آتش سوزی بی رویه جلوگیری شد.



وی در ادامه افزود: این آتش سوزی در روستاهای چفتان و لار در منطقه زنجان و طارم روی داد که با همکاری یگان حفاظت شهرستانهای زنجان و طارم اطفاء حریق شد.