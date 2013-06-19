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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۵۰

نهاوندی: سرهنگ شیر محمدی:

استقرار نیروهای یگان حفاظت در مناطق ییلاقی شهرستان زنجان

استقرار نیروهای یگان حفاظت در مناطق ییلاقی شهرستان زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زنجان گفت: یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زنجان برای کنترل دام در ییلاق های میدانک، اولن دلبر، یارپاخلو، سندستان و قرخ قزلار یک اکیپ استقرار یافته است.

علی نهاوندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر،افزود: این اکیپ شامل یک کارشناس حفاظت(افسر وظیفه) به همراه قرقبانان موتورسوار و دو سرباز وظیفه برای اطلاع رسانی و آموزش و ترویج به دامداران منطقه برای حفاظت از مراتع ییلاقی در ایستگاه میدانک مستقر شده است.

وی اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی نیازمند همکاری و مشارکت مردم و مرتعداران است که باید فرهنگ آن نهادینه شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زنجان گفت: 70  هکتار از مراتع مشجر شهرستان زنجان که مورد حریق قرار گرفته بود از آتش سوزی جلوگیری شد.

نهاوندی پور تاکید کرد: با تلاش پرسنل یگان حفاظت از آتش سوزی بی رویه جلوگیری شد.  

وی در ادامه افزود: این آتش سوزی در روستاهای چفتان و لار در منطقه زنجان و طارم روی داد که با همکاری یگان حفاظت شهرستانهای زنجان و طارم اطفاء حریق شد.

کد مطلب 2080170

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