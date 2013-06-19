مشکلات بهداشتی و درمانی حسن آباد فشافویه بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای رسیدگی به مشکلات بهداشتی شهر حسن آباد، صبح چهارشنبه جلسه ای با حضور فاطمه رخشانی معاون وزیر بهداشت و درمان و هیئت همراه از دانشگاه علوم پزشکی تهران، لاله افتخاری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام رحیم علی بخشی نهاوندی امام جمعه حسن آباد و مسئولان شهر حسن آباد در بخشداری فشافویه برگزار شد.

در این جلسه مشکلات درمانی شهر حسن آباد با عنایت به جمعیت قابل توجه ساکن در شهر، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد مرکز بهداشت و درمان حسن آباد با توجه به دارا بودن فضای کافی مورد تقویت قرار گیرد.

همچنین با توجه به وجود شهرک صنعتی شمس آباد، فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و اتوبان تهران ـ قم در همجواری شهر حسن آباد، مقرر شد یک واحد بیمارستان توسط دانشگاه علوم پزشکی در منطقه احداث شود.