اجرای طرح تابستانی راهور با 50 تیم راهور در زنجان/ افزایش 13 درصد تصادفات فوتی در زنجان

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اجرای طرح تابستانی راهور در دو مرحله است که طرح اول از امروز شروع و تا اول رمضان ادامه دارد و مرحله دوم هم از 18 مردادماه تا 31 شهریورماه ادامه دارد.

وی اظهار داشت: پلیس راهور در راستای خدمات رسانی به مسافران و جلوگیری از هرگونه تصادف در جاده ها با تمام توان و نیرو امنیت جاده ها را با نیروهای متخصص و مجرب را در دستور کاری خود قرار داده است.

جانشین پلیس راه استان زنجان، تعداد تصافادت فوتی به وقوع پیوسته در جاده های مواصلاتی استان در 28 روز گذشته را 7 فقره با 10 نفر مقتول اعلام کرد و گفت: تعداد تصادفات فوتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد افزایش داشته است.

سرهنگ شیرمحمدی تاکید کرد: تعداد تصادفات جرحی در این مدت 81 فقره با 109 نفر مجروح بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33 درصد افزایش داشته و همچنین تعداد تصادفات خسارتی 119 فقره بوده که 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

وی عدم توجه به جلو را عامل اصلی در تصادفات رانندگی اعلام کرد و گفت: در این راستا 33 درصد از تصادفات را به خود اختصاص داده است.

جانشین پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: 6 درصد از تصادفات به وقوع پیوسته در جاده های مواصلاتی استان در فاصله 1-30 کیلومتر رخ می دهد.

سرهنگ شیرمحمدی تعداد خودروهای توقیف شده در این مدت را هزار و 82 فقره عنوان کردوگفت: توقیف خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8 درصد افزایش داشته و همچنین با 8 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه و 719 مورد توقیف موتور سیکلت هم 719 مورد بوده که 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گدذشته 4 درصد کاهش داشته است.