نخستين جشنواره رسانه، نظم و امنيت عمومي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نظری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اين باره گفت: ناجا براي برگزاري اين جشنواره برآن است تا با همراهي و همکاري اصحاب رسانه و فرهيختگان حوزه قلم و انديشه زمينه را براي افزايش روز افزون امنيت شهروندان فراهم آورد .

وي گفت: اين جشنواره با هدف تقويت بسترها و زمينه هاي رسانه اي نظم و امنيت عمومي و تقويت سهم رسانه ها در پيشگيري اجتماعي برگزار مي شود .

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان ايلام خاطر نشان کرد: علاقه مندان مي توانند براي شرکت در اين جشنواره آثار خود را به نشاني تهران ، خيابان آزادي ، خيابان جمالزاده جنوبي ، کوچه رشتچي ، معاونت اجتماعي ناجا طبقه پنجم ، دبيرخانه جشنواره ارسال دارند .

وي تصريح کرد: آدرس اينترنتي www.festival.police.ir براي دريافت اطلاعات بيشتر طراحي و در اختيار علاقه مندان قرار دارد.

محمدرضا نظري“از روزنامه نگاران ، مديران ، مسئول، نويسندگان ، خبرنگاران ، مطبوعات و خبرگزاري ها و پايگاه هاي خبر استان در بستر اينترنت را براي حضور در اين جشنواره دعوت کرد.

وي تصريح کرد: علاقه مندان مي توانند آثار خود را از تاريخ 30/3/92 تا تاريخ 20/10/92 به دبيرخانه جشنواره ارسال دارند.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اظهار داشت: اين جشنواره در زمينه هاي خبر ، مصاحبه ، گزارش بوده و آثار ارسالي به طور مجزا در دو گروه رسانه هاي مکتوب و مجازي مورد بررسي قرار مي گيرد.

وي يادآور شد : آثاري در اين جشنواره شرکت داده مي شوند که در يکي از نشريات سراسري ، محلي ، خبرگزاري ها و پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي کشور که داراي مجوز انتشار و فعاليت هستند به چاپ رسيده باشد.