به گزارش خبرنگار مهر، سيد مسعود عظيمي در جريان بازديد اصناف از شهرك صنعتي يزد با اعلام آمادگي اين شركت براي حضور صنوف مختلف در شهرك صنعتي يزد اظهار داشت: هدف از اين اقدام جمع اوري صنوف آلاينده و مزاحم شهري است.

وي يكي ديگر از اهداف ساماندهي صنوف در شهركهاي صنعتي را تكميل زنجيره تامين و توليد كالا در شهركهاي صنعتي اعلام كرد.

عظيمي با اشاره به وجود 30 شهرك و ناحيه صنعتي در استان يزد خاطرنشان كرد: در حال حاضر كليه امكانات مورد نياز از قبيل گاز، آب، برق، معابر، روشنايي، تلفن، اينترنت، فضاي سبز، نگهباني و ساير زيرساختهاي مورد نياز در شهرك صنعتي يزد فراهم شده است و اين شركت آمادگي دارد زمينه استقرار اصناف را در اين شهرك فراهم آورد.

وي با بیان اینکه اصناف تولیدی در صورت استقرار در شهرکهای صنعتی استان از مزیتهای شهرکها بهره مند می شوند، گفت: پرداخت اقساطي 70 درصد قيمت زمين همچنين استفاده از تسهيلات ريالي از جمله مزاياي استقرار صنوف توليدي در شهركهاي صنعتي است.