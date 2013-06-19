187 نفر به شوراهای گالیکش راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان صباغیان بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان افزود: همچنین در لوه 96 درصد و بخش مرکزی نیز 86. 3 در انتخابات شرکت کردند.

وی گفت: 40 هزار و 69 رای ماخوذه در شهرستان داشتیم که 38 هزار و 22 رای تایید شده است و 187 نفر در شوراهای شهرستان انتخاب شدند و کل کاندیدایهای شوراهای شهرستان 174 نفر در 55 روستا بوده است.

قربان خسروی رئیس دانشگاه پیام نوز نیز با اشاره به اردوهای دانشجویی گفت: این اردوها به دو بخش تقسیم می شود که یک بخش اعزام به جنوب و راهیان نور است .

وی اظهار داشت: بخش دیگری اردوی جهادی به شهر و روستاست که از سه سال قبل در شرق استان شروع شده و دانشگاه پیام نور پیشقدم در این راه بوده است.

وی عنوان کرد: تاکنون هیچ روستایی نبوده که دانشجویان این دانشگاه به آن ورود نکرده باشند و اردوهای جهادی سه بار در تابستان صورت می گیرد و آموزشهایی از قبیل آشپزی، خطاطی، نقاشی و لوله کشی انجام شده است.

عبدالقادر شیخ پور رئیس تربیت بدنی گالیکش نیز گفت: وظیفه ما برنامه ریزی و هماهنگی با برنامه های در سطح شهرستان برای طرح اوقات فراغت است و انتظار همکاری ادارات مرتبط را داریم.

وی با اشاره راهیابی چهار ورزشکار شهرستان به اردوی تیم ملی فوتبال گفت: این امر نشان دهنده استعدادهای درخشان منطقه در امر ورزش است که باید سرمایه گذاری لازم صورت گیرد.