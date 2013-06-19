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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۴۱

صباغیان:

187 نفر به شوراهای گالیکش راه یافتند

187 نفر به شوراهای گالیکش راه یافتند

 گالیکش - خبرگزاری مهر: فرماندار گالیکش ضمین تشکر از حضور گسترده مردم در انتخابات گفت: 95 درصد از مردم شهرستان در انتخابات 24 خردادماه شرکت کردند و 187 عضو به شوراهای منطقه راه یافته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان صباغیان بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان افزود: همچنین در لوه 96 درصد و بخش مرکزی نیز 86. 3 در انتخابات شرکت کردند.
 
وی گفت: 40 هزار و 69 رای ماخوذه در شهرستان داشتیم که 38 هزار و 22 رای تایید شده است و 187 نفر در شوراهای شهرستان انتخاب شدند و کل کاندیدایهای شوراهای شهرستان 174 نفر در 55 روستا بوده است.
 
قربان خسروی رئیس دانشگاه پیام نوز نیز با اشاره به اردوهای دانشجویی گفت: این اردوها به دو بخش تقسیم می شود که یک بخش اعزام به جنوب و راهیان نور است .
 
وی اظهار داشت: بخش دیگری اردوی جهادی به شهر و روستاست که از سه سال قبل در شرق استان شروع شده و دانشگاه پیام نور پیشقدم در این راه بوده است.
 
وی عنوان کرد: تاکنون هیچ روستایی نبوده که دانشجویان این دانشگاه به آن ورود نکرده باشند و اردوهای جهادی سه بار در تابستان صورت می گیرد و آموزشهایی از قبیل آشپزی، خطاطی، نقاشی و لوله کشی انجام شده است.
 
عبدالقادر شیخ پور رئیس تربیت بدنی گالیکش نیز گفت: وظیفه ما برنامه ریزی و هماهنگی با برنامه های در سطح شهرستان برای طرح اوقات فراغت است و انتظار همکاری ادارات مرتبط را داریم.
 
وی با اشاره راهیابی چهار ورزشکار شهرستان به اردوی تیم ملی فوتبال گفت: این امر نشان دهنده استعدادهای درخشان منطقه در امر ورزش است که باید سرمایه گذاری لازم صورت گیرد.
کد مطلب 2080183

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