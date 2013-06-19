محمد دشت‌گلی دبیر فرهنگی جشنواره ملی علی اکبر(ع) درباره اختتامیه این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: جشنواره ملی علی‌اکبر(ع) در 15 بخش مختلف برگزار می شود که اختتامیه هفت بخش تجسمی، موسیقی، نمایش، رسانه، قرآنی، سینما و ادبیات زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پنجشنبه 30 خرداد ماه در تالار وحدت برپا خواهد شد.

وی ادامه داد: اختتامیه این جشنواره با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان و همچنین جوانان برتر حوزه های مختلف برگزار خواهد شد. در این دوره بیش از 600 هنرمند با ارایه حدود 2000 اثر متقاضی شرکت در بخش های مختلف جشنواره بودند که آثار این افراد توسط 26 داور مجرب و متخصص در گرایش های گوناگون بررسی شده‌اند.

این مدیر تئاتری عنوان کرد: جوانان فعال و با استعدادی که در این جشنواره مورد تجلیل قرار می گیرند در رده سنی 14 تا 29 قرار دارند. این جشنواره برای شناسایی استعدادها و توانمندی های نخبگان جوان در هفت رشته مختلف برگزار می شود. اختتامیه 8 رشته دیگر توسط سازمان ها و ارگان های مرتبط دیگر برپا خواهد شد.

دشت گلی درباره نحوه انتخاب برگزیدگان در بخش نمایش عنوان کرد: بعد از اعلام فراخوان و ارایه آثار مختلف توسط جوانان به دبیرخانه جشنواره در بخش نمایش، آثار مختلفی در گرایش های متفاوت تئاتر خیابانی، نمایشنامه نویسی، بازیگری، کارگردانی و... داوران جشنواره بر اساس سوابق و رزومه کاری که این افراد ارایه داده بودند برگزیدگانی را در رشته های مختلف انتخاب کردند. حسین مسافر آستانه، مسعود دلخواه، محمدباقر قهرمانی و یدالله وفاداری داوران بخش نمایشی جشنواره بودند.

وی یادآور شد: البته علاوه بر معرفی جوانان برگزیده در رشته های مختلف هنری و فرهنگی ستاد برگزاری جشنواره نیز قرار است از حامد زارعان به خاطر اینکه سال‌هاست در آسایشگاه جانبازان مشغول اجرای تئاتر است تقدیر کند چون این هنرمند جوان در طول سالهای گذشته تلاش فراوانی برای اشاعه هنر نمایش در آسایشگاه های مختلف کرده است.

جشنواره ملی حضرت علی اکبر(ع) به منظور شناسايی، معرفی الگوها و تجليل از جوانان برتـر با هدف زمينـه‌سازی بـرای توسعه ارزش‌های متعالی و روحيـه فداكاری و ايثار، خلاقيت، افزايش نشاط اجتماعی و اميد به آينده، تقويت ايمان، روحيه خودباوری و اعتماد به نفس ملی، ايجاد زمينه‌های مشاركت در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی، حمايت از فعاليت‌های هويت‌آفرين، تقويت روحيه تحقيق، ابداع و ابتكار، الگوسازی منـاسب، شناسـايی و ارزش‌نهادن به انديشه‌های سازنده جوانان ايـران اسلامی برگزار می شود.

اختتامیه بخش فرهنگی این جشنواره پنجشنبه از ساعت 18 تا 20 در تالار وحدت برگزار می‌شود.