اصغر فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم ذوب‌آهن برای بازی روز جمعه این تیم مقابل پاس همدان اظهار داشت: شرایط تیم ما بسیار خوب است و ما در هفته گذشته تمرینات بسیار خوب و منظمی را پشت سر گذاشته‌ایم و تلاش می‌کنیم که به آمادگی لازم برای بازی با پاس همدان برسیم.

وی با اشاره به خوشحالی مردم از جشن حماسه سیاسی و پیروزی تیم ملی مقابل کره جنوبی افزود:‌ مطمئن باشید که کاری می‌کنیم مردم اصفهان روز جمعه برای سومین بار در هفته جاری خوشحال و شاد شوند و جشن صعود تیم ملی با پیروزی ذوب‌آهن مقابل پاس همدان تکمیل شود.

سرپرست ذوب‌آهن تصریح کرد: قرار است بازیکنان ملی‌پوش تیم ذوب‌آهن نیز به زودی به تمرینات ذوب‌آهن اضافه شوند و قاسم حدادی‌فر و محسن مسلمان فردا به اردوی تیم ذوب‌آهن ملحق خواهند شد.

وی پیرامون مصدومیت سینا عشوری اضافه کرد: هنوز مشخص نیست که مصدومیت این بازیکن تا چه حد جدی است اما تلاش می‌کنیم که او را به بازی دوم پلی‌آف مقابل پاس همدان برسانیم.

دیدار رفت پلی‌آف لیگ برتر بین تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و پاس همدان از ساعت 17:30 جمعه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.