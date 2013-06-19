ضرورت ساماندهی جشنهای پراکنده نیمه شعبان/ حق الناس نادیده گرفته نشود

حجت الاسلام صدقعلی جلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن نمیه شعبان و میلاد با سعادت مهدی موعود (عج)، برنامه ها و جشنهایی در نقاط مختلف شهرستان به ویژه آستان مقدس امامزادگان در نظر گرفته شده است که با توجه به ارادت ویژه مردم به حضرت مهدی (عج) پیش بینیها بر آن است این مراسم مانند سنوات گذشته با استقبال گسترده ای روبرو شود.

این مسئول عنوان کرد: در این راستا جلسه ستاد ساماندهي شئون فرهنگي به مناسبت نيمه شعبان به همت تبليغات اسلامي قدس و با حضور مسئولين ادارات فرهنگي، اداره آموزش و پرورش، نيروي انتظامي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرمانداري و بخشداري، شوراي شهر، ستاد نماز جمعه، آتش نشاني و سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداریهای شهرستان برگزار شد.

وی ادامه داد: طی این جلسه، مسائل مربوط به مراسم ویژه این روز خجسته بررسی شد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.

جشن نیمه شعبان بطور متمرکز در جوار مهدیه قدس برگزار می شود

سرپرست تبلیغات اسلامی قدس متذکر شد: جشن نيمه شعبان به منظور الگو سازي برنامه متمرکز و محوري در قالب جشن بزرگ خياباني نيمه شعبان همراه با برنامه هاي متنوع و شاد از جمله تواشيح، سرود، مسابقه و ... در جوار مهديه شهرستان و با حضور و مشارکت مسئولان هيئات مذهبي و اعضاي کانون مداحان در روز ولادت امام زمان (عج) برگزار می شود.

حجت الاسلام جلیل زاده ساماندهي در نحوه بهتر برگزار شدن جشنهای ویژه این روز را امري لازم و ضروري برشمرد و گفت: نبايد به بهانه جشن و شادي کارها و اقدامات ناشايست صورت پذيرد و حق الناس ناديده گرفته شود.