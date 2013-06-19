پناه آفرین نماینده قم در فوتبال جام آزادگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله رقابت های فوتبال باشگاه های کشور در قالب دسته برتر با عنوان جام خلیج فارس و همچنین دسته های اول، دوم و سوم با عنوان جام آزادگان برگزار می شود و بیش از 150 تیم درگیر برگزاری این رقابت‌ها می‌شوند تا رونق فوتبال کشور تداوم داشته باشد.

در این بین قهرمان لیگ های استانی هر ساله نمایندگان فوتبال آن استان در مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان می شوند و امسال این موقعیت برای تیم فوتبال پناه آفرین قم ایجاد شده تا به عنوان نماینده قم در لیگ آزادگان حضور یابد.

این در حالی است که بعد از برگزاری جلسه اخیر بین مسئولان سازمان لیگ برتر و سازمان لیگ آزادگان با سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان مقرر شد در تاریخ های مشخص و با برنامه ریزی منسجم امسال علاوه بر رقابت های لیگ مسابقات جام حذفی نیز به صورت جدی برگزار شود.

به همین منظور دبیرکل فدراسیون فوتبال کشورمان در دو نامه به رؤسای هیئت‌های استانی، از آنها خواسته است تا قهرمانان لیگ استانی و جام حذفی باشگاه های هر استان برای برنامه ریزی به منظور برگزاری مسابقات لیگ دسته سوم و همچنین جام حذفی فوتبال کشور در سال 1392 معرفی شوند.

در نامه دبیر کل فدراسیون فوتبال به روسای هیئت های فوتبال استان های مختلف از جمله هیئت فوتبال استان قم، خواسته شده است تا روز دوشنبه دهم تیر ماه، قهرمان مسابقات لیگ استان به سازمان لیگ آزادگان معرفی شود تا برای حضور آن تیم در مسابقات باشگاه های لیگ دسته سوم بزرگسالان کشور در فصل 92-93 توسط فدراسیون فوتبال برنامه ریزی شود.

همچنین روسای هیئت‌های استانی تا همین زمان باید قهرمان جام حذفی استان خود را به منظور شرکت در رقابت های جام حذفی باشگاه‌های کشور در فصل 92-93 به فدراسیون فوتبال اعلام کنند چرا که عدم معرفی نماینده آن استان تا زمان اعلام شده، به منزله انصراف از شرکت در مسابقات جام حذفی تلقی می شود.

تیم فوتبال پناه آفرین با توجه به قهرمانی خود در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان قم در سال قبل امسال نماینده قم در رقابت های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور خواهد بود اما هنوز کسی نمی‌داند که نماینده قم در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور از بین کدام تیم‌های باشگاهی قم معرفی می‌شود زیرا در سال 1391 بازی های جام حذفی در قم به انجام نرسید.

