شفیع آقامحمدیان مجری طرح پروژه سینمایی "لاله" با اعلام این خبر درباره ادامه فیلمبرداری این پروژه سینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روند فیلمبرداری این فیلم سینمایی به خوبی در حال انجام است.

وی افزود: بخشی از فیلمبرداری که مربوط به لوکیشینی در بیمارستان است، امروز به پایان می‌رسد و قرار است در دو روز آینده فیلمبرداری در شمال کشور آغاز شود.

مجری طرح پروژه سینمایی "لاله" با اشاره به ادامه فیلمبرداری در پیست رالی ورزشگاه آزادی گفت: پیش از آغاز فیلمبرداری در لوکیشین‌های خارجی قرار بود صحنه های مربوط به پیست رالی را فیلمبرداری کنیم و از سوی دیگر بنا بر این بود که شهرداری پیست را آسفالت کند اما با دوران انتخابات همزمان شد و هنوز پیست را تحویل نگرفته‌ایم.

به گفته وی، به محض تحویل پیست رالی به صورت آسفالت‌شده فیلمبرداری در این لوکیشن آغاز خواهد شد.

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در ادامه با اشاره به انجام فعالیت‌های این مرکز سینمایی گفت: جشنواره دوسالانه فیلم "میلاد سرخ" با موضوع عاشورا و فرهنگ حسینی هر دو سال یکبار برگزار می‌شود و قرار است دومین دوره از این جشنواره را در اردبیل برگزار کنیم.

شفیع آقامحمدیان در پایان در پاسخ به این پرسش که وضعیت مدیریت‌اش در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی پس از انتخابات چه خواهد شد؟ توضیح داد: مدیریت این مرکز را تحویل دهم سراغ حرفه اصلی خود فیلمسازی خواهم رفت.