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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۵۲

فیلمبرداری "لاله" در شمال کشور ادامه می‌یابد

فیلمبرداری "لاله" در شمال کشور ادامه می‌یابد

به گفته مجری طرح پروژه سینمایی"لاله"، عوامل این فیلم به زودی برای ادامه فیلمبرداری به شمال کشور می‌روند.

شفیع آقامحمدیان مجری طرح پروژه سینمایی "لاله" با اعلام این خبر درباره ادامه فیلمبرداری این پروژه سینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روند فیلمبرداری این فیلم سینمایی به خوبی در حال انجام است.

وی افزود: بخشی از فیلمبرداری که مربوط به لوکیشینی در بیمارستان است، امروز به پایان می‌رسد و قرار است در دو روز آینده فیلمبرداری در شمال کشور آغاز شود.

مجری طرح پروژه سینمایی "لاله" با اشاره به ادامه فیلمبرداری در پیست رالی ورزشگاه آزادی گفت: پیش از آغاز فیلمبرداری در لوکیشین‌های خارجی قرار بود صحنه های مربوط به پیست رالی را فیلمبرداری کنیم و از سوی دیگر بنا بر این بود که شهرداری پیست را آسفالت کند اما با دوران انتخابات همزمان شد و هنوز پیست را تحویل نگرفته‌ایم.

به گفته وی، به محض تحویل پیست رالی به صورت آسفالت‌شده فیلمبرداری در این لوکیشن آغاز خواهد شد.

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در ادامه با اشاره به انجام فعالیت‌های این مرکز سینمایی گفت: جشنواره دوسالانه فیلم "میلاد سرخ" با موضوع عاشورا و فرهنگ حسینی هر دو سال یکبار برگزار می‌شود و قرار است دومین دوره از این جشنواره را در اردبیل برگزار کنیم.

شفیع آقامحمدیان در پایان در پاسخ به این پرسش که وضعیت مدیریت‌اش در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی پس از انتخابات چه خواهد شد؟ توضیح داد: مدیریت این مرکز را تحویل دهم سراغ حرفه اصلی خود فیلمسازی خواهم رفت.

کد مطلب 2080196

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