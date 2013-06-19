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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۲۲

18 تعاونی کشاورزی مهر در شهرستان جاسک تشکیل شد

18 تعاونی کشاورزی مهر در شهرستان جاسک تشکیل شد

جاسک - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جاسک از تشکیل 18 تعاونی کشاورزی مهر متشکل از 302 نفر عضو در منطقه دشت جگین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی انتظار المهدی با اشاره به اجرای طرح توسعه کشاورزی در شهرستان جاسک اظهارداشت: در راستای اجرای طرح توسعه کشاورزی مراحل شناسایی متقاضیان، تشکیل پرونده، واگذاری زمین ، صدور اسناد و ارسال پرونده به بانک کشاورزی و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون توسط این مدیریت انجام شده است که هم اکنون در مراحل پایانی و اخذ تسهیلات است.

وی با بیان اینکه به این تعاونی ها 302 هکتار اراضی کشاورزی واگذار شده است افزود: این تعاونی ها در منطقه دشت جگین در قالب کشتهای داربستی فعالیت نموده و عمده کشت نیز به گوجه فرنگی اختصاص دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با جذب این تسهیلات تحول چشمگیری در ادامه روند رو به رشد توسعه بخش کشاورزی شهرستان انجام خواهد گرفت و پیش بینی می شود تا پایان سال 500 هکتار دیگر اراضی کشاورزی در قالب طرح توسعه کشاورزی و تشکیل تعاونی کشاورزی مهر به متقاضیان واگذار شد.

 

 

کد مطلب 2080199

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