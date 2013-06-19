18 تعاونی کشاورزی مهر در شهرستان جاسک تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی انتظار المهدی با اشاره به اجرای طرح توسعه کشاورزی در شهرستان جاسک اظهارداشت: در راستای اجرای طرح توسعه کشاورزی مراحل شناسایی متقاضیان، تشکیل پرونده، واگذاری زمین ، صدور اسناد و ارسال پرونده به بانک کشاورزی و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون توسط این مدیریت انجام شده است که هم اکنون در مراحل پایانی و اخذ تسهیلات است.

وی با بیان اینکه به این تعاونی ها 302 هکتار اراضی کشاورزی واگذار شده است افزود: این تعاونی ها در منطقه دشت جگین در قالب کشتهای داربستی فعالیت نموده و عمده کشت نیز به گوجه فرنگی اختصاص دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با جذب این تسهیلات تحول چشمگیری در ادامه روند رو به رشد توسعه بخش کشاورزی شهرستان انجام خواهد گرفت و پیش بینی می شود تا پایان سال 500 هکتار دیگر اراضی کشاورزی در قالب طرح توسعه کشاورزی و تشکیل تعاونی کشاورزی مهر به متقاضیان واگذار شد.