طرح موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر از شیراز، جعفر قادری ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با بیان این که طی چند سال گذشته بحث راه و ترابری کشور لطمات زیادی را دیده است افزود: بحثی که در مجلس مطرح است تفکیک وزارت راه و شهرسازی است چرا که راه و ترابری طی مدت گذشته لطمات زیادی را دیده و نتوانسته انتظارات را برآورده کند.

وی یادآور شد: راه و ترابری در کشور دارای جایگاه ویژه ای است چرا که توسعه زیرساخت ها مهمترین کار راه و ترابری است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تیم اقتصادی رئیس جمهور منتخب قادر به رفع مشکلات کشور خواهد بود افزود: یک سری اولویت ها باید در دولت آینده رعایت شود که از مهمترین آنها بحث داخلی و خارجی کشور است به خصوص در روابط خارجی که باید به گونه ای برخورد شود که شاهد کم شدن تنش ها و فشار های موجود در کشور باشیم.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز با توجه به افزایش نرخ ارز بهترین فرصت برای افزایش صادرات غیر نفتی است و همچنین استفاده از خطوط اعتباری نیز باید مدنظر دولت آینده قرار داشته باشد.

قادری با بیان این که تیم اقتصادی دولت آینده باید توانمند و متخصص باشد گفت: تعهد و در کنار هم قرار داشتن برخی از افراد ملاک بر وجود یک تیم اقتصادی خوب نیست بلکه باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد یکی از علوم پیچیده دنیا است و باید افراد متخصص و کارآمد در این بخش به کارگیری شوند.

قدرت خرید مردم را باید افزایش داد

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان این که سیستم اداری ما فشل و ناکارآمد شده، افزود: دولت آینده باید از قوانین به درستی استفاده کند و بهبود فضای کار را مدنظر قرار دهد.

قادری تاکید کرد: سیستم اداری ما فشل و ناکارآمد است و طرح های نیمه کاره ای نیز به عنوان یک میراث نادرست از دولت به جا مانده که باید در دولت آینده آنها ساماندهی شود.

وی تصریح کرد: باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم نه اینکه با اجرایی کردن برخی از طرح ها به فکر پرداخت یارانه نقدی و یا خانه دار شدن مردم باشیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افرادی که امروز در کنار رئیس جمهور منتخب قرار دارند کمک های فکری در مباحث اقتصادی به مجلس داده اند که امیدواریم با ساماندهی این افراد شاهد تغییر در وضعیت اقتصادی کشور باشیم.

قادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بودجه سال 92 کشور گفت: بودجه امسال چندین ویژگی مثبت نسبت به بودجه های سال قبل دارد که از مهمترین آن ها شفافیت در بودجه، توجه به ایثارگران، بازنشستگان و روستاییان است.

وی تصریح کرد: حمایت از بخش نفت و گاز و مالیات بر ارزش افزوده توسعه گازرسانی افزایش سهم بخش نفت و گاز افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین حمایت از تولید از مهمرین ویژگی های سال جاری است.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت بودجه 166 هزار میلیاردتومانی به مجلس آورد اما با توجه به تغییراتی که مجلس در بودجه سال جاری وارد کرد این بودجه در سال جاری به 210 هزار میلیارد تومان رسید.

قادری افزود: تقویت شهرکهای کشاورزی بحث بیمه زنان خانوار تا 200 هزار نفر از دیگر مواردی است که در بودجه سال جاری به آن توجه شده است.

مسئولین دستگاه های مختلف فارس از ارائه گزارش به نمایندگان هراس دارند

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان این که متاسفانه مسئولین استان نتوانستند انتظارات ما را در خصوص جذب اعتبارات برآورده کنند گفت: فضایی که در استان و ادارات کل ایجاد شده فضایی است که برخی از مسئولین می ترسند که اطلاعات را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهند و این عدم اطلاع رسانی باعث گردیده نمایندگان استان نتوانند به خوبی مسائل را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: در سال جاری اعتبارات استان فارس بسیار مناسب است که امیدواریم مسئولین استان بتوانند این اعتبارات را جذب کنند.

نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فارس پس از استان خوزستان بیشترین اعتبارات را در کشور دارد اما باید نسبت به جذب آن ها هرچه سریع تر اقدام شود که تنها در یک نمونه بحث فروش اوراق مشارکت به ارزش 305 میلیارد تومان است.