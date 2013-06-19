اجراي اولين طرح عملياتي مبارزه با قاچاق کالا و ارز/1100 قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار فتح الله زمانيان گفت: اولين مرحله از طرح سراسري مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92، به منظور شناسايي، کشف و انهدام باندها و شبکه هاي فعال در زمينه تهيه و توزيع انواع کالاهاي قاچاق و ممنوعه و همچنين ناامن کردن مبادي ورودي و مسيرهاي انتقال و توزيع اينگونه کالاها، هفته گذشته به مدت 72 ساعت به اجرا درآمد.

اجراي اولين طرح سراسري مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92

وي افزود: به همين منظور قبل از اجراي طرح، آموزش کارکنان، شناسايي دقيق مبادي ورودي و خروجي، مسيرهاي حمل و نقل محموله هاي ترانزيتي و مسيرهاي فرعي فاقد ايستگاه هاي ايست و بازرسي که احتمال عبور کاميون هاي حامل کالاي قاچاق وجود داشت، برنامه ريزي هدفمند بر روي محموله هاي کلان، کار اطلاعاتي و ... به استان ها ابلاغ و در زمان اجراي طرح نيز هدايت ستادي لازم انجام شد.

رئيس پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پليس آگاهي در خصوص نتايج اجراي اين طرح گفت: در مدت اجراي طرح 7 ميليون و 330 هزار و 940 نخ سيگار قاچاق، 149 هزار قلم لوازم آرايشي و بهداشتي، 237 هزار ثوب البسه و پوشاک، يک ميليون و 851 هزار قلم دارو، 33 هزار متر پارچه، 278 هزار دلار، 160 هزار دستگاه لوازم خانگي و آشپزخانه، 44 هزار کيلوگرم برنج، يک ميليون 47 هزار و 500 ليتر فراورده هاي نفتي، 52 قبضه سلاح ، 136 هزار کيلو گرم شکر، 666 هزار و 565 حلقه لوح فشرده خام ، يک ميليون و 19 هزار و 738 کيلوگرم کودشيميايي، 40 هزار قلم ابزار و شيرآلات، 20 هزار قوطي راني و پاکت ميوه، مقادير قابل توجهي مواد مخدر و ... کشف و ضبط شد.

دستگيري 1100 قاچاقچي کالا و ارز

سردار زمانيان، با اشاره به اينکه ارزش تقريبي کالاهاي مکشوفه 185 ميليارد ريال برآورد شده است، تصريح کرد: هزار و 100 نفر به اتهام قاچاق دستگير و 550 دستگاه خودرو و 32 فروند شناور سبک و سنگين نيز توقيف شد.

به گفته اين مقام انتظامي، مبدا بارگيري کالاهاي کشف شده اغلب از استان هاي بوشهر، هرمزگان، خوزستان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي، کردستان و کرمانشاه به مقصد استان هاي مرکزي به خصوص کلانشهرها مانند تهران، اصفهان، مشهد و ... بوده است.

وي همچنين يادآور شد: ارزش ريالي کالاهاي مکشوفه در مقايسه با نتيجه طرح مشابه در سال 91، 85 درصد افزايش داشته است.

طرح عملياتي مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه دام و مواد خوراکي به اجرا درآمد

زمانيان همچنين از اجراي طرح عملياتي مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه دام و مواد خوراکي خبر داد و افزود: به همين منظور، سرکشي و کنترل از واحدهاي دامداري ها ، سرشماري دام هاي موجود و کنترل نوبه اي آنها، شناسايي مراکز دپو و احتکار اقلام يارانه اي و مواد غذايي و تشديد اقدامات کنترلي اجرا شد.

وي يادآور شد: در اين طرح 13 هزار و 806 راس دام سبک و سنگين، بيش از 60 هزار قطعه مرغ، بيش از 275 هزار کيلو گرم برنج خارجي، بيش از 688 هزار کيلو روغن خوراکي و ... توقيف شد.

کشف دام و مواد خوراکي قاچاق به ارزش 189 ميليارد ريال

رئيس پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پليس آگاهي ناجا، همچنين از دستگيري 412 قاچاقچي، توقيف 301 دستگاه خودرو خبر داد و افزود: ارزش ريالي کالاهاي مکشوفه بيش از 189 ميليارد ريال برآورد شده است.

سردار زمانيان خاطرنشان کرد: بيشترين ميزان کشفيات دام در استان هاي هرمزگان، فارس، خراسان رضوي و کرمان بوده و استان هاي بوشهر، چهارمحال بختياري و کرمان بهترين عملکرد را در خصوص کشفيات مواد غذايي به خود اختصاص داده اند.

استان هاي جنوبي، شرقي و غربي مهمترين مبادي خروج دام از کشور

به گفته اين مقام انتظامي، تفاوت قيمت ها در داخل و خارج از کشور، تخصيص ارز مبادله اي به برخي از کالاها، همچنين پايين بودن قيمت اقلام يارانه اي نسبت به قيمت آن در کشورهاي همسايه باعث شده تا سود سرشاري نصيب قاچاقچيان و دلالان شود و در نتيجه انگيزه آنان را براي قاچاق اقلام خوراکي افزايش دهد.

وي در خصوص قاچاق دام نيز اظهار داشت: حمل و نقل دام ها به سمت استان هاي مرزي در جنوب و غرب، عدم تشخيص دام هاي بومي از غير بومي توسط مسئولان سازمان هاي مربوطه و عدم طرح پلاک کوبي دام ها (شناسنامه دار) باعث سوء استفاده افراد سودجود در اين رابطه شده است.

سردار زمانيان استان هاي جنوبي و شرقي از جمله هرمزگان، کرمان، فارس و خراسان رضوي و استان هاي غربي نظير آذربايجان غربي، کردستان و کرمانشاه را از مهمترين مبادي خروج دام از کشور دانست.

وي در پايان تاکيد کرد: طرح هاي مختلفي در مقاطع مختلف زماني در کشور به اجرا در می آید.