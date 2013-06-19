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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۳۵

نخعی:

2500 کودک زیر شش سال خراسان جنوبی دچار سوء تغذیه هستند

2500 کودک زیر شش سال خراسان جنوبی دچار سوء تغذیه هستند

بیرجند – خبرگزاری مهر: معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد امام خميني (ره) خراسان جنوبي از شناسایی دو هزار و 500 کودک مبتلا به سوء تغذیه در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علي اكبر نخعي با اعلام این خبر اظهارداشت: کودکان زير 6 سالي که از نظر وزن، قد و شاخص هاي تغذيه کمبود داشته باشند و از منحنی رشد مناسبی برخوردار نباشند توسط مراکز بهداشتی درمانی شناسايي شده و به اين نهاد معرفي و پس از بررسيهاي لازم، از خدمات تغذيه اي بهره مند مي شوند.

وي گفت: در حال حاضر دو هزار و 500 كودك زير6 سال در سطح استان دچار سوء تغذيه هستند و اين افراد پس از معرفي توسط كميته امداد مي توانند سبد غذائي که از سوي کارشناسان تغذيه و بر اساس وضعيت جسمي کودکان مشخص شده است را دريافت کنند..

نخعی از توزيع 30 هزار سبد غذائي در بين كودكان زير 6 سال خانواده هاي تحت حمايت و غير تحت حمايت طي سال گذشته خبر داد و بیان کرد: طی سال گذشته  شش میلیارد و 596 میلیون ریال در راستاي بهبود تغذيه کودکان زير 6 سال در استان خراسان جنوبی هزينه شده است.

کد مطلب 2080203

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