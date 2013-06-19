برنامه دانشگاه یزد برای آشنایی دانشجویان جدیدالورود با ضوابط پوشش

دکتراکبر غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خلاصه آیین نامه پوشش بر روی سایت دانشگاه قرار می گیرد، دانشجویان ورودی جدید حین ثبت نام این آیین نامه را هم مطالعه کرده و با قبول آن فرایند ثبت نام را تکمیل می کنند.

وی با بیان اینکه دانشجویان برای ثبت نام باید ضوابط پوشش دانشگاه را هم بپذیرند، تصریح کرد: این ضوابط خلاصه ای از آیین نامه پوشش است که به صورت خلاصه در سایت دانشگاه ارایه شده است.

معاون فرهنگی دانشگاه یزد گفت: برخی از این ضوابط شامل لاک زدن، ناخن مصنوعی، مچ بند، دست بند، نوع لباس و حتی زیورآلات می شود.

وی افزود: طی سال گذشته در زمینه عفاف و حجاب و نوع پوشش جلسات هفتگی در دانشگاه برگزار شده و مباحث مختلفی در این زمینه مطرح شد.

غفوری افزود: همچنین ضوابط پوشش چاپ شده و در نقاطی که بیشتر مورد توجه دانشجویان بود نصب شد و حتی ضوابط مذکور بین دانشجویان توزیع شد تا دانشجویان از نوع پوشش در دانشگاه مطلع باشند.

وی تصریح کرد: در گذشته که ثبت نام به صورت سنتی و دستی بود در این زمینه بسته های فرهنگی تهیه شده در اختیار دانشجویان قرار می گرفت.