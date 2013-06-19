دانشجویان، اساتید و کارکنان، سه قشر خدمتگزار مجموعه شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز به مناسبت اعياد شعبانيه و گراميداشت روز پاسدار و جانباز مراسم جشني در مسجد حضرت فاطمه الزهراء دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند با حضور رضا صداقت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، نصیرزاده فرمانده بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، سردار افشار فرمانده بسیج اساتید استان تهران، اعضای هیات رییسه دانشگاه، کارکنان جانباز و ایثارگر برگزار شد.



فرمانده بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در این مراسم ضمن تبریک ایام فرخنده ماه شعبان و آرزوی توفیق روز افزون برای رییس جمهور منتخب خلق حماسه سیاسی توسط ملت بزرگ ایران را تبریک گفت و بیان داشت: نیروهای شرکت کننده در حماسه سیاسی با استفاده از تفکر بسیجی اولین تبریک را به رییس جمهور منتخب گفتند.



می خواهیم با تفکر بسیجی شاهد تحولات اقتصادی باشیم



حسین نصیرزاده با بیان اینکه از خدا می خواهیم که با تفکر بسیجی و نگاه ایثارگری شاهد تحولات اقتصادی باشیم، گفت: توجه به جامعه ایثارگری و بسیجی نسبت به گذشته افزون تر شده و این اتفاق بسیار خوبی است.



مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی با الهام از سخنان فرهاد دانشجو در ارتباط با مجموعه شاهد و ایثارگر در دانشگاه گفت: مجموعه شاهد و ایثارگر در دانشگاه آزاد اسلامی سه قشر خدمتگزارند، دانشجویی که از بعد علمی به آن نگریسته می شود، اساتیدی که سرمایه های علمی این مرزو بوم اند و کارکنانی که سرمایه دانشگاه هستند و بسیار در خور توجه اند و باید تجلیل شوند.



تقدیر از خلق حماسه سیاسی و تبریک به رئیس جمهور منتخب



رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند هم در این مراسم ضمن تبریک ایام فرخنده اعیاد شعبانیه از ملت شریف، غیورو شهید پرور ایران بخاطر خلق حماسه سیاسی تشکر و قدردانی کرد و با تبریک به رییس جمهور منتخب گفت: آرزو می کنیم که وی بتواند با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود جامعه در راستای اهداف نظام مقدس جهموری اسلامی گام بردارد و به منویات مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشاند.



رضا صداقت با اشاره به مدیریت جدید دانشگاه آزاد اسلامی که رویکرد فرهنگی داشته افزود: واحد پرند نیز به عنوان عضوی از این مجموعه بر خود واجب می داند که در راستای اعتلای فرهنگی جامعه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.



در پایان این مراسم از جانبازان و فعالان بسیجی با اهداء لوح و هدایا تقدیر شد.