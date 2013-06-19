حکم آزادی مبارک در پرونده درآمدهای نامشروع/اخبار ضد و نقیض از استعفای وزیر گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عربی، دادگاه مصر شب گذشته حکم آزادی حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور را در قضیه کسب درآمد نامشروع صادر کرد. وی متهم بود که با سوء استفاده از پست ریاست جمهوری درآمدهای غیرقانونی کسب کرده است.

مبارک به دلیل اتهامات دیگر همچون کشتار مردم در جریان انقلاب 25 ژانویه مصر باید در حبس باقی بماند. محاکمه مجدد وی درباره کشتار انقلابیون مصری همچنان در جریان است و زمان محاکمه وی به 6 جولای موکول شده است.

از سوی دیگر العربیه گزارش داد که آمار تلفات طرفداران و مخالفان گروه اخوان المسلمین مصر در استان الغربیه به 30 زخمی افزایش یافت. پیش از این آمار زخمی ها 19 تن اعلام شده بود.

در همین حال اخبار ضد و نقیضی وجود دارد مبنی بر اینکه هشام زعزوع وزیر گردشگری مصر قصد دارد از سمت خود استعفا کند. این رویدادها پس از آن رخ داد که محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در راستای اقدامات تحریک آمیز خود چند روز پیش از مجموع 27 استان 17 استاندار جدید انتخاب کرد.

این استاندارها اغلب از اعضا و رهبران سابق اخوان المسلمین هستند که اعتراض وزیر گردشگری و بسیاری از شهروندان مصری را بر انگیخته است و چند شهر مصر شب گذشته شاهد اعتراض و درگیری میان طرفداران و مخالفان محمد مرسی بود.