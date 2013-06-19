آموزش "ماساژ ورزشی" تنها در اختیار فدراسیون پزشکی و ورزشی است

پویا دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سال 1391، وزارت ورزش و جوانان بر اساس آیین‌نامه‌های قانونی، تنها به فدراسیون و هیئت‌های پزشکی و ورزشی، اجازه صدور مجوز ماساژ ورزشی را داده است.

وی با بیان اینکه حضور فیزیکی یک مسئول فنی، از جمله نکات قالب توجه در آیین‌نامه‌های صادر شده از سوی وزارت ورزش و جوانان، برای راه‌اندازی دوره‌‌های "ماساژ ورزشی" است، اظهار داشت: این مسئول فنی، باید یکی از مدارک پزشکی یا فیزیو‌تراپی را در اختیار داشته باشد.

دبیر هیئت پزشکی و ورزشی استان اصفهان با تاکید بر اینکه تمام مراکز خواهان برپایی دوره‌های ماساژ ورزشی، باید کارمندان خود را راهی دوره‌های آموزشی 50 ساعته ماساژ این هیئت کنند، تصریح کرد: شاید دوره‌های مشابه این رشته، در گذشته بار علمی خوبی برای "ماسورها" در بر داشته است، اما آن مدارک، نیاز مراکز را برای در اختیار گرفتن مجوز‌های لازم برطرف نمی‌کند.

وی همچنین در مورد مراکز برگزار کننده "ماساژ درمانی" تصریح کرد: طبق قانون، برپایی هر گونه ماساژ درمانی از سوی این مراکز ممنوع است.

دانشور اظهار داشت: اشخاصی که اقدام به برپایی دوره‌های ماساژ درمانی می‌کنند، به دلیل دخالت در امر درمان مردم و ضررهای احتمالی، علاوه بر جزای نقدی، مجازات حبس را نیز وارد پرونده خود می‌کنند.