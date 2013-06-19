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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۴۰

صید برای شناورهای آبهای دور فاقد سامانه off line ممنوع شد

صید برای شناورهای آبهای دور فاقد سامانه off line ممنوع شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان هرمزگان از ممنوعیت صید شناورهای صیادی تن ماهیان آبهای دور که فاقد سامانه off line هستند با آغاز فصل صید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید مقصودی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این خبر افزود: شناورهای صیادی آبهای دور در جهت افزایش ایمنی وکنترل مدیریت صیدگاهی ملزم به استفاده از این سامانه هستند.

وی اظهارداشت: این شناورها تا پایان فصل مونسون (فصل وزش بادهای موسمی در اقیانوس هند ) که فرصتی مناسب است برای تجهیز و تعمیرات شناورهای خود برای این مهم فرصت دارند.

مقصودی در ادامه با بیان اینکه تاکنون بالغ بر 750 فروند از شناورهای استان به  این سامانه مجهز شده اند گفت: با تجهیز شناورهابه این سامانه امکان استفاده از اطلاعات ثبت وضبط شده در حافظه آن برای دفاع حقوقی از شناورها در مراجع ذیصلاح بوجود می آید.

وی از مسئولان خواست تا با تخصیص اعتبارات لازم برای تقویت یگان حفاظت منابع که وظیفه تخصصی حفظ وحراست از منابع آبزیان کشور و همچنین منافع صیادان مجاز وقانونی را برعهده دارد در رسیدن به صید پایدار و اصولی یاری کنند.

 

 

کد مطلب 2080216

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