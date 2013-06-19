300 هزار لیتر سوخت در بخش کشاورزی شادگان صرفه جویی شد

عبدالزهرا سنواتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی در خصوص صرفه جویی و تقسیم سوخت در فصول مختلف افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته سهمیه های سوخت در فصل کاشت افزایش و در بقیه فصول به میزان کار قابل انجام سهمیه ارائه می شود.



وی اظهار کرد: به منظور کمک به بخش کشاورزی منطقه تاکنون یک ميليون و ۵۵۱ هزار و ۵۴۰ ليتر سوخت گازوئيل بين بهره برداران بخش كشاورزی شادگان توزیع شده است.



به گفته سنواتی از کل سهميه سوخت توزيع شده ۸۵۰ هزار ليتر آن به مرغداریها، ۲۰۱ هزار و ۵۴۰ ليتر به ماشين آلات بخش كشاورزی، ۵۰۰ هزار ليتر برای موسسات آبياری و پمپهای انتقال آب اختصاص یافته است.



فرماندار شادگان نرخ هر لیتر سوخت ارائه شده را از قراری ليتری يک هزار و ۵۰۰ ريال عنوان کرد.