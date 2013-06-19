300 هزار لیتر سوخت در بخش کشاورزی شادگان صرفه جویی شد

عبدالزهرا سنواتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی در خصوص صرفه جویی و تقسیم سوخت در فصول مختلف افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته سهمیه های سوخت در فصل کاشت افزایش و در بقیه فصول به میزان کار قابل انجام سهمیه ارائه می شود.
وی اظهار کرد: به منظور کمک به بخش کشاورزی منطقه تاکنون یک ميليون و ۵۵۱ هزار و ۵۴۰ ليتر سوخت گازوئيل بين بهره برداران بخش كشاورزی شادگان توزیع شده است.
به گفته سنواتی از کل سهميه سوخت توزيع شده ۸۵۰ هزار ليتر آن به مرغداریها، ۲۰۱ هزار و ۵۴۰ ليتر به ماشين آلات بخش كشاورزی، ۵۰۰ هزار ليتر برای موسسات آبياری و پمپهای انتقال آب اختصاص یافته است.
فرماندار شادگان نرخ هر لیتر سوخت ارائه شده را از قراری ليتری يک هزار و ۵۰۰ ريال عنوان کرد.
شادگان – خبرگزاری مهر: فرماندار شادگان گفت: با برنامه ریزیها و تمهیدات اندیشیده شده، 300 هزار لیتر سوخت در بخش کشاورزی این شهرستان صرفه جویی شده است.
عبدالزهرا سنواتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی در خصوص صرفه جویی و تقسیم سوخت در فصول مختلف افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته سهمیه های سوخت در فصل کاشت افزایش و در بقیه فصول به میزان کار قابل انجام سهمیه ارائه می شود.
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