  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۳۹

سنواتی عنوان کرد:

300 هزار لیتر سوخت در بخش کشاورزی شادگان صرفه جویی شد

300 هزار لیتر سوخت در بخش کشاورزی شادگان صرفه جویی شد

شادگان – خبرگزاری مهر: فرماندار شادگان گفت: با برنامه ریزیها و تمهیدات اندیشیده شده، 300 هزار لیتر سوخت در بخش کشاورزی این شهرستان صرفه جویی شده است.

عبدالزهرا سنواتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی در خصوص صرفه جویی و تقسیم سوخت در فصول مختلف افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته سهمیه های سوخت در فصل کاشت افزایش و در بقیه فصول به میزان کار قابل انجام سهمیه ارائه می شود.

وی اظهار کرد: به منظور کمک به بخش کشاورزی منطقه تاکنون یک ميليون و ۵۵۱ هزار و ۵۴۰ ليتر سوخت گازوئيل بين بهره برداران  بخش كشاورزی شادگان توزیع شده است.

به گفته سنواتی از کل سهميه سوخت توزيع شده ۸۵۰ هزار ليتر آن به مرغداریها، ۲۰۱ هزار و ۵۴۰ ليتر به ماشين آلات بخش كشاورزی، ۵۰۰ هزار ليتر برای موسسات آبياری و پمپهای انتقال آب اختصاص یافته است.

فرماندار شادگان نرخ هر لیتر سوخت ارائه شده را از قراری ليتری يک هزار و ۵۰۰ ريال عنوان کرد.

کد مطلب 2080217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها