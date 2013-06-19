چناران با برخورداری از ظرفیت کشاورزی به شهرستان پیشرو در تولید تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علي حسيني صبح چهارشنبه در مراسم تجليل از 20 نمونه بخش كشاورزي ضمن گراميداشت هفته جهاد كشاورزي اظهار كرد: از مؤلفه هاي مهم حفظ امنيت ملي، امنيت سياسي و بين المللي و امنيت اقتصادي است و مردم خوب ما با حضور پرشور خود در انتخابات حماسه سياسي را رقم زدند كه باعث حفظ ارتقاء امنيت سياسي و بين المللي و در نهايت امنيت ملي شد.

فرماندار چناران افزود: كشاورزان و توليد كنندگان بخش كشاورزي هم بعد از مشاركت در خلق حماسه سياسي با خلق حماسه اقتصادي امنيت اقتصادي و امنيت غذايي را سبب خواهند شد كه اين هم در راستاي ارتقاي شاخص هاي امنيت ملي خواهد بود كه جاي تقدير و سپاس فراوان دارد.

حسيني بيان كرد: جهاد كشاورزي با فراهم کردن شرايط و آموزشهاي لازم به كشاورزان، باغداران و دامپروران، توليد و ارتقاي كيفيت محصولات باغي، دامي و زراعي را افزايش دهند.

وي افزود: طي سالهاي اخير مقام معظم رهبري با محور قرار دادن تلاش و عمران و آباداني توجه ويژه اي به بخش توليد و اقتصاد داشته اند چرا كه پايه هاي استقلال كشور به اين امر مهم وابسته است.

فرماندار چناران اظهار كرد: چناران با برخورداري از ظرفيت هاي عظيم در بخش كشاورزي به ويژه ماهي، عسل و ميوه هاي مختلف از جمله سيب، گيلاس، گلابي و ... توانسته يك شهرستان پيشرو در امر توليد و خودكفايي تبديل شود.