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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۴۷

رئوفی نژاد:

فرهنگ نماز با وجود اعتبارات ناچیز به خوبی ترويج و گسترش يافته است

فرهنگ نماز با وجود اعتبارات ناچیز به خوبی ترويج و گسترش يافته است

زنجان -خبرگزاری مهر: استاندار زنجان با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی در بحث نماز اعتبارات تخصیص یافته ناچیزاست گفت: با این وجود در مدارس استان فرهنگ نماز به خوبی ترویج و گسترش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رئوفی نژاد قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز  استان افزود: در سال های گذشته به لحاظ تجهيزات و تخصيص منابع نمازخانه های متعددی در مكان های مختلف استان راه اندازی شده است.

وی اظهار داشت: در بودجه سال جاری اعتبارات بسيار خوبی به حوزه فرهنگی اختصاص يافته  چرا که تحقق این بودجه توسعه فرهنگی در استان را به دنبال دارد.

استاندار زنجان گفت: در دولت نهم و دهم اقدامات خوبی در همه حوزه ها در استان انجام گرفته است.

رئوفی نژاد، به خلق حماسه سياسی مردم در انتخابات 24 خردادماه اشاره کرد و افزود: با تحقق این حماسه همدلی و وحدت ملت ایران به جهانیان اثبات شد.

وی تاکید کرد: با همدلی که بین مردم بود این انتخابات بدون هیچ مشکل در کشور برگزار شد.

استاندار زنجان در ادامه راه يابی غرور آفرين تيم ملی به جام جهانی را دستاوردی مهم و ارزشمند برای ملت ايران عنوان کرد و افزود: با کسب این پیروزی توسط جوانان ایران اقتدار ایران مستحکم تر شد.

کد مطلب 2080221

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