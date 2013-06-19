فرهنگ نماز با وجود اعتبارات ناچیز به خوبی ترويج و گسترش يافته است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رئوفی نژاد قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان افزود: در سال های گذشته به لحاظ تجهيزات و تخصيص منابع نمازخانه های متعددی در مكان های مختلف استان راه اندازی شده است.

وی اظهار داشت: در بودجه سال جاری اعتبارات بسيار خوبی به حوزه فرهنگی اختصاص يافته چرا که تحقق این بودجه توسعه فرهنگی در استان را به دنبال دارد.

استاندار زنجان گفت: در دولت نهم و دهم اقدامات خوبی در همه حوزه ها در استان انجام گرفته است.

رئوفی نژاد، به خلق حماسه سياسی مردم در انتخابات 24 خردادماه اشاره کرد و افزود: با تحقق این حماسه همدلی و وحدت ملت ایران به جهانیان اثبات شد.

وی تاکید کرد: با همدلی که بین مردم بود این انتخابات بدون هیچ مشکل در کشور برگزار شد.

استاندار زنجان در ادامه راه يابی غرور آفرين تيم ملی به جام جهانی را دستاوردی مهم و ارزشمند برای ملت ايران عنوان کرد و افزود: با کسب این پیروزی توسط جوانان ایران اقتدار ایران مستحکم تر شد.