جدول مراحل شناسایی مشمولین طرح توزیع سهام عدالت/ آخرین مراحل ثبت نام کارگران فصلی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدتبار معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی گفت: از 45.3 میلیون نفر مشمول شناسایی شده، حدود 42 میلیون نفر ثبت نام شده اند و آخرین مرحله نیز که مربوط به شناسایی و ثبت نام کارگران فصلی و ساختمانی است در حال انجام است.

وی افزود: با تکمیل مشمولین نهایی طرح، اصلاح نهایی سبد سهام عدالت، افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه گذاری استانی و در نهایت پذیرش آن شرکتها در بازار سرمایه، امکان داد و ستد اوراق سهام عدالت فراهم می شود.

محمدتبار همچنین در خصوص آخرین مصوبه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در تاریخ 8 خردادماه سال جاری گفت: دستورالعمل نحوه ورود شرکتهای سرمایه گذاری استانی به بازار سرمایه توسط دبیرخانه شورا و با همکاری سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس اوراق بهادار با رویکرد حفظ حقوق سهامداران، حفظ ثبات بازار سرمایه، آموزش و ترویج فرهنگ سهامداری و تداوم و رشد پایدار ارزش سبد سهام عدالت در حال تدوین است و با تهیه و تصویب آن شاهد داد و ستد سهام عدالت در بازار سهام خواهیم بود.

گزارش آخرين وضعيت و طرح توزیع سهام عدالت

در راستاي ابلاغيه مقام معظم رهبري درخصوص سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران باستناد مواد 34 الي38 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و با اهدافي از جمله توزيع متعادل ثروت و درآمد دركشور، كاهش اندازه بخش دولت، انتقال تصدي ها به عموم مردم و گسترش فرهنگ سهامداري، اقدام به اجراي توزيع سهام عدالت بين دهكهاي پايين درآمدي جامعه نموده است.

• سهام اختصاص داده شده به طرح توزيع سهام عدالت، از ميان برترين شركتهاي واگذار شده اصل 44 ، كه بخش وسيعي از آن در حال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در حال داد و ستد مي باشند، انتخاب شده است. سهام اين شركتها از طريق ايجاد شركتهاي سرمايه گذاري استاني به مشمولين هر استان اختصاص داده شده است. پرداخت بهاي سهام ياد شده به صورت اقساط 10 ساله و بدون سود بوده و از محل سود شركتهاي واگذار شده دريافت و تسويه مي شود.

با درنظر گرفتن تكليف قانوني مبني بر واگذاري سهام عدالت به 6 دهک از دارندگان پايين ترين درآمدهاي جامعه و بموجب تبصره 3 ذيل ماده 34 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شد با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه جتماعي، افراد مشمول اين ماده را با ساز و كارهاي علمي دقيق شناسائي و شرايط واگذاري سهام به مشمولين را فراهم آورد.

• سازمان خصوصي سازي از سال 1385 تاكنون و طي 18 مرحله، اقدام به شناسائي 6 دهک درآمدي شامل مددجويان كميته امداد، بهزيستي، روستائيان وعشاير، رزمندگان فاقد شغل، ايثارگران، جانبازان، آزادگان، زنان كارگرسرپرست خانوار، خدام مساجد و حسينه ها، بيماران خاص، قاليبافان، مددجويان تحت پوشش مراكز مراقبت از زندانيان آزاد شده، زنان سرپرست خانوار بي بضاعت، مددجويان و كاركنان موسسات خيريه، كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشگري و ساير افراد كم درآمد جامعه نموده است.

سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی

شناسايي و ثبت نام كارگران فصلي و ساختماني با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از شهريورماه 1391 با ثبت نام اوليه(اينترنتي) كارگران مذكورآغار و پس از بررسي و پالايش آمار و اطلاعات دريافتي در نهايت 2 ميليون و 300 هزار خانوار كارگر فصلي و ساختماني شناسائي شد. آخرين آمار شناسايي بشرح ذيل مي باشد: تعداد فرم های اولیه ارسالی تا تاریخ 1391.11.12 تعداد 2 میلیون و 329 هزار و 300 مورد است و تعداد فرم های تکمیلی دریافت شده 25 استان نیز 1 میلیون و 300 هزار و 577 مورد است.

سازمان خصوصي سازي در حال حاضر در حال اسكن، قرائت و پردازش اطلاعات دريافتي و ارسال دعوتنامه دريافت سهام عدالت به ترتيب اولويت استانهايي كه فرم هاي تكميل شده را تحويل نموده اند، مي باشد و تاكنون دعوتنامه 6 استان ارسال شده است.

از سال 1385 تاكنون درصدي از سهام تعداد 62 شركت مشمول واگذاري در 8 صنعت مهم و راهبردي كشور، از جمله پتروشيمي، پالايشگاهي، نيروگاهي، كانه هاي فلزي، خودرو، بانكها، سيمان، فلزات اساسي به سبد سهام عدالت تخصيص يافته است.

• اهم شركتهاي اختصاص داده شده كه اكنون در بورس اوراق بهادار جزو فعالترين سهام هاي بازار سهام مي باشند، عبارتند از: ملي صنايع مس، فولاد خوزستان، فولاد مباركه، چادرملو، گل گهر، مخابرات ايران، پالايش نفت بندرعباس، پالايش نفت اصفهان، پتروشيمي مارون، بانک ملت، بانک تجارت، و ...

• بديهي است رشد بازار سهام، باعث افزايش قيمت سهام شركتهاي سرمايه گذاري استاني (كه سهام شركت هاي فوق الذكر را در سبد خود دارا هستند و مشمولين طرح سهام عدالت سهامداران اصلي آن مي باشند) شده است.

تغییر شخصیت حقوقی شرکت های سرمایه گذاری استانی: تاکنون از 30 شرکت سرمایه گذاری استانی 22 شرکت تبدیل به شرکت سهامی عام شده است. ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: تاکنون 22 شرکتی که تبدیل به سهامی عام شدند مراحل ثبت نزد سازمان را نیز به پایان رسانده اند.

• تكميل شناسائي مشمولين: از 45.3 ميليون نفرمشمول شناسائي شده و دعوت نامه ارسال شده، تنها 42 ميليون نفردر شركت هاي تعاوني شهرستاني ثبت نام نموده اند كه 40.5 ميليون نفر سهامدار نهائي شناخته شده اند.

• نهائي شدن سبد سهام هر شركت سرمايه گذاري استاني: با نهايي شدن مشمولين طرح سهام عدالت، تخصيص نهايي سبد واصلاحات لازم در قرادادها و سامانه بورس اوراق بهادار نيز انجام خواهد شد.

شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، با همكاري سازمان خصوصي سازي و سازمان بورس اوراق بهادار در حال تدوين دستورالعمل نحوه ورود شركتهاي سرمايه گذاري استاني به بازار سرمايه با رويكردهاي حفظ حقوق سهامداران، حفظ ثبات بازار سرمايه، آموزش و ترويج فرهنگ سهامداري و تداوم و رشد پايدار ارزش سبد سهام شركتهاي سرمايه گذاري استاني، مي باشد. با تهيه و تصويب دستورالعمل و انجام مراحل ذكر شده، شاهد داد و ستد سهام عدالت در بازار سرمايه كشور باشيم.

• افزايش سرمايه شركتهاي سرمايه گذاري استاني: پس از تخصيص نهايي سبد سهام، شركتهاي سرمايه گذاري استاني مي بايست با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و مطابق اصلاحيه قانون تجارت اقدام به افزايش سرمايه نمايند.

• پذيرش در فرابورس: با انجام مراحل فوق، شرايط پذيرش شركتهاي سرمايه گذاري استاني در بازار بورس آماده شده و با درج نماد معاملاتي در تابلوي بازار، آن بخش از سهامي كه اقساط آن پرداخت شده، آزاد و قابل معامله مي گردد.