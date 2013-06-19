به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز چهارشنبه با 133 واحد افزایش امروز به 48 هزار و 916 واحد قرار گرفت تا همچنان در یک قدمی 49 هزار واحد قرار گرفت. همچنین شاخص بازار اول 38 هزار و 101 واحد، شاخص بازار دوم 85 هزار و 603 واحد، شاخص صنعت 42 هزار و 86 واحد و شاخص آزاد شناور 57 هزار و 219 واحد شد.

شاخص کل بورس که به عنوان نماد بازار سرمایه شناخته می شود، امروز برای رسیدن به قله 49 هزار واحدی تلاش کرد اما ناموفق به کار خود پایان داد و روند شتابانی که به خود گرفته بود تا حدودی متوقف شد.

تحلیل گران و کارشناسان بازار سرمایه به فعالان این بازار توصیه می کنند که از رفتارهای هیجانی پرهیز داشته باشند و خریدهای خود را بر اساس مطالعات بازار انجام دهند، زیرا افزایش شاخص کل طی روزها اخیر از 46 هزار واحد به مرز 49 هزار واحد نشان دهنده جو روانی ناشی از انتظارات مثبت در بازار است.

شاخص کل در دومین روز کاری سال 92 از مرز 39 هزار واحد عبور کرد و در 14 فرورودین ماه، رکوردی دیگر را به ثبت رساند و از 40 هزار واحد گذشت. این متغیر در 18 فروردین ماه دوباره وارد 39 هزار واحد شد، اما روند نزولی آن ادامه دار نشد و 19 فروردین به کانال 40 هزار واحد برگشت و روند صعودی را طی کرد. این نمایشگر وضعیت بازار، روز دوم اردیبهشت با تاثیر هلدینگ خلیج فارس، بزرگ ترین شرکت اصل چهل و چهاری و همچنینن نمادهای فولادی، وارد کانال 41 هزار واحد شد.

شاخص در روز چهار اردیبهشت از 42 هزار واحد گذشت و در هشتمین روز اردیبهشت ماه رقم 43 هزار واحد را پشت سر گذاشت. این متغیر در دهم اردیبهشت ماه هم از 44 هزار واحد و گذشت و در چهاردهمین روز اردیبهشت ماه، از 45 هزار واحد گذشت.

این متغیر در 23 اردیبهشت دوباره وارد کانال 44 هزار واحد شد و در 25 خرداد تا کانال 43 هزار واحد پایین آمد، این متغیر در 29 اردیبهشت ماه به 42 هزار و 795 واحد رسید، اما پس از ان توانست با نوسان هایی خود را بالا بکشد. به طوری که در 30 اردیبهشت به 43 هزار واحد و در 6 خرداد به 44 هزار واحد و در 8 خرداد به 45 هزار واحد برگشت. این متغیر روز 25 خرداد از 46 هزار و در روز 27 خرداد از 47 هزار واحد گذشت. در نهایت شاخص کل روز گذشته بر روی قله 48 هزار واحد متوقف شد.