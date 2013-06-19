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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۴۴

15 عنوان برنامه همزمان با هفته قوه قضائیه در آذربایجان غربی اجرا می شود

15 عنوان برنامه همزمان با هفته قوه قضائیه در آذربایجان غربی اجرا می شود

ارومیه – خبرگزاری مهر: دبیر ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه آذربایجان غربی و معاون آموزش و تحقیقات دادگستری آذربایجان غربی گفت: 15 عنوان برنامه در هفته قوه قضائیه در استان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عمرانی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن سالروز بزرگداشت هفته قوه قضائیه اظهارداشت: امسال برنامه های هفته قوه قضائیه از سی و یکم خردادماه شروع می شود و تا هفتم تیر ماه ادامه می یابد.

وی برگزاری همایش استانی قوه قضاییه، تجلیل از کارمندان و قضات نمونه، حضور قضات و وکلا در زندان ها و دیدار رودررو با زندانیان و ارائه مشاوره حقوقی رایگان، حضور در مساجد و پاسخگویی به سوالات مردم، برگزاری همایش شهرستانی قوه قضائیه را برنامه های بزرگداشت این هفته برشمرد.

عمرانی افزود: حضور نماز جمعه، سخنرانی در خطبه های نماز جمعه، دیدار با ائمه جمعه، حضور در مزار شهدا و دیدار با خانواده ایثارگران یادبود شهدای هفت تیر و تجلیل از وحید وکیلی قاری بین المللی قرآن از جمله دیگر برنامه های دادگستری در هفته قوه قضائیه است.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه آذربایجان غربی و معاون آموزش و تحقیقات دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه تمامی دادگاه های استان در این هفته دایر هستند افزود: برنامه های قوه قضائیه طوری طراحی شده که تمامی آنها در بعد از ظهر و خارج از وقت اداری اجرا می شود و هیچ دادگاهی در استان به بهانه هفته قوه قضائیه تعطیل نمی شود.

عمرانی گفت: رسیدگی به پرونده ها و حل کار مردم در اولویت برنامه های دادگستری قرار دارد و رسیدگی به مشکلات مردم برای دادگستری استان ارجح تر است.

کد مطلب 2080226

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