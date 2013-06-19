زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا، روشنگر مسیر دفاع از کیان مملکت است

داود شمس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن سالروز فاجعه هفتم تیر و شهادت آیت الله بهشتی و هفتاد دو تن از یارانش، برنامه های محوری مناسبی از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهریار برای بزرگداشت این روز بزرگ و تاریخی در نظر گرفته شده است.

این مسئول عنوان کرد: در این راستا با برگزاری جلسات متعدد در این زمینه، با بحث و تبادل نظر میان اعضا و حضار، تصمیمات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم این روز اخذ شد.

جوانان باید با تاریخ سازان انقلاب اسلامی آشنا شوند

وی با تاکید بر ضرورت آشنایی و شناساندن تاریخ سازان انقلاب اسلامی ایران به نسل جوان و نوجوان، ادامه داد: با توجه به اینکه امروز در شرایط حساس سیاست جهانی که دشمنان برای آسیب زدن به نظم مقدس جمهوری اسلامی در تلاشند، باید جوانان و نوجوانان، نسلی که از نزدیک وقایع انقلاب و دفاع مقدس را ندیده اند را با آرمانهای امام راحل و یارانش آشنا کنیم.

شمس گفت: بازگویی رشادتها و پایداری افرادی نظیر شهید بهشتی و یارانش با وفایش، نسل چهارم انقلاب را با اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی آشنا می کند و این مساله در واقع روشنگر جوانان و نوجوانان در مسیر دفاع از کیان مملکت و انقلاب اسلامی است تا بتوانند مشت محکمی بر دهان یاوه گویان جهان بزنند.

حضور پرشور رای اولیها در انتخابات؛ نشان دهنده پایبندی به اهداف عالی نظام است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهریار ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم ولايت مدار شهريار در انتخابات 24 خرداد، اضافه کرد: حضور پرشور ملت ایران به ویژه نسل جوان و رای آولیها در خلق حماسه سیاسی، نشان دهنده این مساله است که جوانان و نوجوانان ما پایبند به اوصل و اهداف عالی نظام هستند و اگر نیاز باشد، برای دفاع از وجب به وجب خاک پاک این مرز و بوم، غیرت و توان ادامه راه شهدا را دارند.

این مسئول افزود: با برنامه های در نظر گرفته شده و حضور پرشور مردم به ویزه نسل جوان، مراسمی باشکوه و در خور شان شهدای هفتم تیر در شهریار برگزار خواهد شد.