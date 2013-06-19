ارزش گمرکی 3 مدل خودروی وارداتی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران ارزش گمركي خودروهاي سواري هيونداي و كيا را اعلام کرد. دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرک ايران در اجراي تبصره 6 قانون خودرو، ارزش گمركي تعدادي از خودروهاي سواري و بيل‌هاي مكانيكي را اعلام كرد.

ارزش گذاري اين خودروها در كميته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شده و جهت اجرا به كليه گمركات اجرايي كشور ابلاغ شده است. انواع مدل خودروهاي سواري رنو مگان (MEGAN) سال 2014، خودروهاي هيونداي (HYONDAI) سال 2014، خودروهاي سواري كيا (KIA) كره‌اي سال 2014 از جمله اين خودروها است كه در بخشنامه ياد شده از سوي كميته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و جهت اجرا به گمركات سراسر كشور ابلاغ شده است.

همچنين ارزش گمركي بيل‌هاي مكانيكي (JCM) چين نيز به گمركات سراسر كشور اعلام شد.