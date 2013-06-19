یک طرح عمرانی جهاد کشاورزی در شهرستان تاکستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بهره برداری از یک طرح عمرانی جهاد کشاورزی ظهر چهارشنبه با حضور نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تاکستان، فرماندار تاکستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، مسئولین منطقه، تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی آغاز شد.



برای اجرای این طرح که شامل سیستم آبیاری قطره ای در سطح 20 هکتار از باغات انگور و هلو روستای قرقسین از توابع شهرستان تاکستان اجرا شده است افزون بر یک میلیارد و 430 میلیون ریال هزینه شده است.