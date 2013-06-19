به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام جواد اسماعیلنیا گفت: مقدمات برگزاری نخستین جشنواره علامه حلی استانی قم فراهم شده است و امیدواریم شاهد برگزاری اولین جشنواره علامه حلی استانی قم پیش از برگزاری ششمین دوره جشنواره علامه حلی ویژه آثار پژوهشی طلاب جوان باشیم.
وی افزود: با توجه به حضور طلاب پژوهشگر فراوان در استان قم که آن را به مرکز علمی و دینی شیعه بدل ساخته است، ضرورت برگزاری جشنواره استانی علامه حلی در آن کاملا احساس میشد، بنابراین اینک طرح برگزاری آن تهیه و نظرات معاونتهای پژوهش حوزههای علمیه برادران و خواهران کشور در ارتباط با آن اخذ شده است.
دبیر جشنواره علامه حلی تصریح کرد: اکنون در حال تدوین برنامه اجرایی این جشنواره هستیم. امید است مقدمات این کار به زودی به پایان برسد و با تشکیل دبیرخانه استانی جشنواره علامه حلی شاهد برگزاری اولین جشنواره استانی علامه حلی با مشارکت هرچه بیشتر حوزههای علمیه خواهران و برادران و در نهایت رسیدن حوزه به جایگاه مورد انتظار پژوهشی باشیم.
وی از طلاب جوان خواست تا از فرصت تعطیلات تابستان به منظور آمادهسازی تحقیقات خود و ارائه به دبیرخانه جشنواره علامه حلی استفاده کنند و افزود: ارزیابی آثار طلاب استان قم همزمان با سراسر کشور به صورت جداگانه به منظور اعلام برترینهای جشنواره علامه حلی استان قم انجام خواهد شد.
حجتالاسلام اسماعیلنیا با اشاره به اینکه فراخوان ششمین جشنواره سراسری علامه حلی ویژه آثار پژوهشی طلاب جوان پیش از این اعلام شده است، اظهار داشت: مهلت شرکت در این فراخوان 10 مهرماه است و طلاب دارای سن کمتر از 31 سال میتوانند در فراخوان این جشنواره شرکت کنند.
وی افزود: در سال گذشته جشنواره علامه حلی، علاوه بر مرحله سراسری در استانهای اصفهان، خراسان و تهران به صورت استانی نیز برگزار شد.
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