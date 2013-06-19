شش بانوی بسکتبالیست همدانی به اردوی بلندقامتان کشور دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شش بسکتبالیست همدانی به اردوی بلند قامتان زیر 14 سال بانوان دعوت شدند.

بوته ترکاشوند، نفیسه زارعی، فریبا ترکاشوند، رعنا معینی، نگار پرچمی و روژان البرزی شش بسکتبالیست همدانی که به اردوی بلندقامتان زیر 14 سال دعوت شدند.

اردوی بلند قامتان بسکتبال از بعد از ظهر روز شنبه پانزدهم تیرماه سال جاری در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

طبق فراخوان بخش بانوان فدراسیون به هیئت های بسکتبال استان ها بازیکنان زیر 14 سال که در رده قدی 175 سانتی متر به بالا قرار داشتند به فدراسیون معرفی شدند از بین مجموع نفرات، 33 بانوی بلند قامت ازسراسر کشور به اردوی بلند قامتان دعوت شدند.

بانوان جودو کار همدانی در اردوی تیم ملی

هشت بانوی جودو کار همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

شیوا جهانگیری در وزن 40- کیلوگرم، فاطمه قهرمانپور در وزن 44 - کیلوگرم، فاطمه حیدری در وزن 48 - کیلوگرم، مبینا عزیزی 52- کیلوگرم، شقایق مهری و مریم بربط در وزن 57- کیلوگرم، فاطمه آقاجانی در وزن 63- کیلوگرم و لیلا سیاووشی 44- کیلوگرم در اردوی آمادگی تیم ملی جودو دختران نوجوان کشور که با شرکت 16 جودوکار به میزبانی شهر مشهد مقدس در حالی پیگیری است، حضور دارند.

صبا کرمعلی و پریا بیات نیز دو جودو کار دیگر همدان دعوت شده به این اردو هستند.

تیم ملی در این اردو خود را برای حضور در یک دوره مسابقات بین المللی که روزهای 15 تا 17 مرداد ماه در ماکائو چین برگزار می شود، آماده می کند.