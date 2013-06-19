طرح ویژه توسعه و عمران مکران در دست مطالعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین بهرامی اظهارداشت: دریای عمان که نیمی از سواحل جنوب کشور را در گستره ای به وسعت تقریبی یک هزار کیلومتر در بر می گیرد، عرصه گستره ای است که از گذشته تا کنون، به دلایل مختلف در نظام توسعه کشور نقش آفرینی قابل توجهی نداشته است.

وی ادامه داد: این فضای سرزمینی که از مزیت های نسبی گسترده ای برخوردار است، بنا به دلایل تاریخی و همچنین لحاظ نشدن در تصمیم گیری های کلان ملی و فراملی، نقش کمرنگ حتی در مقیاس منطقه ای داشته و نقش محلی نیز بنا به وجود محدودیت های ساختاری سواحل جنوب، همچنین کمبود منابع آب شیرین، نامناسب بودن اراضی کشاورزی و نبود وجود اقتصاد پویا، همواره سهم اندکی در جذب و نگهداشت جمعیت و به دنبال آن تجهیز و تأمین زیر ساخت های زیربنایی داشته است.

مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان با اشاره به ظرفیت های ایران عرصه سواحل برخوردار خاطرنشان کرد: در مقایسه بین دو نیمه نیز بخش شرقی سواحل ایران به نسبت نیمه غربی توسعه کمتری را تجربه کرده و از توان های بالقوه این خطه از سرزمین کمترین استفاده شده است.

بهرامی انجام مطالعات در قالب طرح ویژه توسعه و عمران مکران در محدوده استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان را فرصتی تاریخی برای جبران بخشی از اتفاقات گذشته و فرصتی برای حرکت به سوی توسعة متوازن و هماهنگ با توسعة پایدار دانست و افق زمانی انجام مطالعات این طرح را 15 ساله عنوان کرد.

وی اضافه کرد: محدوده اولیه مکران، با عنوان محدوده راهبردی شامل هفت شهرستان از دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان که در این میان چهار شهرستان سیریک، جاسک، کنارک و چابهار به عنوان محدوده عملیاتی و سه شهرستان بشاگرد، سرباز و نیک شهر بعنوان شهرستانهای پسکرانه طرح معرفی شده است.

مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان در پایان گفت: عزم نظام جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی و تأکید فرمانده محترم کل قوا به منظور توسعه این خطه سرزمینی، فرصتی است که در صورت نگرش همه جانبه و چند سویه می تواند عقب ماندگی و گسست های تاریخی این بخش از سرزمین را جبران کرده در صورت هدایت متوازن، بخش زیادی از اهداف آمایش سرزمین و به ویژه مرزهای کشور را از جمله امنیت پایدار، عدالت اجتماعی، توازن و تعادل منطقه ای و همچنین بهره وری مناسب از قابلیت های سرزمین، تحقق بخشد.