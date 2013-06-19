برپایی نماز جماعت در 359 مدرسه زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان، افزود: نماز جماعت در این مدارس با حضور 291 روحانی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در همین راستا در 50 درصد از مدارس استان نماز جماعت با حضور روحانی برگزار می شود.

مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان زنجان گفت : بر اساس برنامه ريزی های انجام گرفته در ۷۵۰ مدرسه استان نماز جماعت با حضور روحانيون و مربيان پرورشی اقامه می شود.

نظری تاکید کرد: اقامه نماز جماعت در ۴۰۰ مدرسه ديگر استان با حضور مربيان پرورشی برگزار می شود.

وی یاد آورشد: در راستای توسعه و ترویج فرهنگ نماز این سازمان نهایت تلاش لازم را در دستور کاری خود قرار داده است .

مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان زنجان افزود: یکی از مواردی که به آن در این سازمان توجه شده است برپایی نماز در مدارس روستایی است که در این رابطه نیز نتایج خوبی به وجودآمده است.