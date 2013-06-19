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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۳۳

نظری خبرداد:

برپایی نماز جماعت در 359 مدرسه زنجان

برپایی نماز جماعت در 359 مدرسه زنجان

زنجان -خبرگزاری مهر: مدير كل آموزش و پرورش استان زنجان از برگزاری نماز جماعت در 291 مدرسه استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان، افزود: نماز جماعت در این مدارس با حضور 291 روحانی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در همین راستا در 50 درصد از مدارس استان نماز جماعت با حضور روحانی برگزار می شود.

مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان زنجان گفت : بر اساس برنامه ريزی های انجام گرفته در ۷۵۰ مدرسه استان نماز جماعت با حضور روحانيون و مربيان پرورشی اقامه می شود.

نظری تاکید کرد: اقامه نماز جماعت در ۴۰۰ مدرسه ديگر استان با حضور مربيان پرورشی برگزار می شود.

وی یاد آورشد: در راستای توسعه و ترویج فرهنگ نماز این سازمان نهایت تلاش لازم را در دستور کاری خود قرار داده است .

مدیر کل سازمان آموزش و پرورش استان زنجان افزود: یکی از مواردی که به آن در این سازمان توجه شده است برپایی نماز در مدارس روستایی است که در این رابطه نیز نتایج خوبی به وجودآمده است.

کد مطلب 2080240

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