برگزاری برنامه های طرح اوقات فراغت در کانون های مساجد استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگارمهر، طیب صفری، طی نشستی با خبرنگاران استان پیش از ظهر امروز در محل کانون های مساجد استان کرمانشاه ضمن تبریک ایام شعبانیه به بحث ایام اوقات فراغت کانون های فرهنگی هنری مساجد پرداخت و گفت: برنامه های اوقات فراغت در ایام تعطیلات به خصوص ایام تابستان و ماه مبارک رمضان برنامه های خاصی جهت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، دانشجویان در کانون های مساجد استان پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه این برنامه های در تمامی کانون های مساجد شهری و روستایی استان اجرا می شود گفت: امسال نسبت به سنوات گذشته برنامه ها دارای تنوع بیشتری می باشد و استقبال مردم از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: تعداد پایگاه های کانون های مساجد شهری و روستایی در سال گذشته 309 پایگاه در بحث اوقات فراغت بوده و امسال این تعداد به 364 پایگاه رسیده است و بیش از 18 درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: امسال 55 کانون به این تعداد اضافه و از نظر کمی و کیفی سعی در ارتقا برنامه های مختلف در پایگاه ها شده است و این پایگاه ها 44 درصد شهری و 56درصد مربوط به روستاها است.

صفری، با اشاره به این که آغاز ثبت نام برای برنامه های اوقات فراغت در پایگاه کانون های مساجد استان از اول تیرماه شروع می شود گفت: این برنامه ها شامل کلاس های آموزشی فرهنگی، هنری، صنایع دستی، آموزش قرآن در مقاطع مختلف همراه با تفسیر، برگزاری کلاس های احکام و رفع شبهات مختلف در راستای احکام دینی و همچنین برگزاری کلاس های کمک آموزشی درسی( زبان اینگلیسی، ریاضی و...) در این مساجد برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان کرمانشاه در ادامه سخنانش به دیگر برنامه های جنبی اوقات فراغت ایام تعطیلات در پایگاه های کانون های مساجد اشاره کرد و گفت: علاوه بر این برنامه های برنامه های تفریحی، اردویی، آموزشی و برگزاری مسابقات برای شرکت کنندگان در این پایگاه ها خواهیم داشت.

وی همچنین تجهیز کتابخانه های استان و تخصصی کردن بعضی برنامه های کانون های مساجد را با هدف آشنایی هرچه بیشتر جوانان و نوجوانان و توجه بیشتر آنان به ارزش های دینی اگر دیگر برنامه های کانون های مساجد دانست و گفت: سال قبل 56 هزار نفر عضو پایگاه های اوقات فراغت بودند و پیش بینی می شود امسال این تعداد به بیش از 60 هزار نفر برسد.

وی خاطر نشان کرد: کانون های مساجد برنامه های ماه مبارک رمضان را در این ایام با سمت و سوی برنامه های قرآنی و دینی مختص این ایام پوشش خواهد داد.

صفری در پایان با اشاره به مباحث طرح قرآنی 1447 از افتتاح نمادین تفاهم نامه برنامه های طرح اوقات فراغت بین کانون های اجرایی خبرداد.







