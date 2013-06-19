افزایش 20 درصدی نرخ کرایه تاکسی در استان کرمانشاه/ با متخلفین برخورد می شود

رضا قاسمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طي مراحل قانوني و مصوبه رسمي شوراي اسلامي شهر كرمانشاه و برابر با سنوات گذشته نرخ کرایه تاکسی و آژانس در کرمانشاه 20 درصد افزایش می یابد.

وی افزود: بر این اساس نرخ های جدید به رانندگان تاکسی ابلاغ می شود.

وی ادامه داد: رانندگان تاکسی می توانند با مراجعه به واحد گشت و بازرسي سازمان تاكسيراني واقع در ميدان آزادي نرخنامه جديد را دريافت و در معرض دید مسافران قرار دهند.

قاسمی فر گفت: در صورت هرگونه تخلف و یا افزایش غیرمجاز کرایه تاکسی مردم می توانند آن را به گشت های بازرسی و سازمان تاکسی اطلاع دهید.

وی افزود: هم چنین مردم می توانند از طريق شماره تلفن هاي 8228484، 8246565، 8211948 و سامانه 137 شهرداري موارد تخلف را اطلاع دهند.

مدیر عامل سازمان تاکسی رانی کرمانشاه در پایان گفت: در حال حاضر حدود 10 هزار تاکسی گردشی، مسیری، ون و آژانس در شهر کرمانشاه در حال فعاليت بوده و اقدام به انتقال یک میلیون مسافر در روز می کند.

