فعالان و تولیدکنندگان نمونه بخش كشاورزي چناران تجليل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهيم صابر، مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در جهاد كشاورزي چناران ظهر چهارشنبه در محل جهاد كشاورزي اين شهرستان اظهار كرد: اگر بخواهيم در حماسه اقتصادي همچون حماسه سياسي موفق باشيم بايد گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب بوده و به نداي ايشان لبيك بگوييم.

مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در جهاد كشاورزي چناران افزود: همانطور كه در حماسه سياسي با حضور در انتخابات به دنيا فهمانديم كه ملت ايران گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستند بايد براي آفريدن حماسه اقتصادي خصوصا در بخش كشاورزي از هيچ تلاشي فرو گذار نباشيم.

در ادامه محمد رضا قوسيان مقدم، رئيس جهاد كشاورزي چناران اظهار كرد: از وظايف جهاد كشاورزي صيانت از منابع ملي است كه تا كنون 105 پرونده قضايي در دادگستري چناران به خاطر تجاوز به اراضي كشاورزي موجود است.

رئيس جهاد كشاورزي چناران افزود: 35 هزار هكتار از اراضي شهرستان چناران پايش شده و 110 پروانه بهره برداري كشاورزي صادر شده كه دو برابر ميانگين استان را در شهرستان چناران به خود اختصاص داده است.

قوسيان مقدم بيان كرد: افزون بر يك ميليون دام وطيور واكسينه شده است و12 هزار نفر روز آموزشهاي عملي در راستاي ارتقا دانش بهره برداران انجام شده است.

وي گفت:50هزار واحد دامي شهرستان نظارت تخصصي فني شده است و در كوتاه ترين زمان شهرستان عاري از بيماريهاي دامي شده است.

رئيس جهاد كشاورزي چناران به طرح الگوي كشت اشاره كرد و افزود: بيش از 200 كيلومتر خط انتقال آب براي كشاورزي انجام شده است و در شهرستان یک هزارو 600 هكتار آبياري قطره اي انجام شده است.

قوسيان مقدم بيان كرد: هفت هزارو 600 تن انواع كودهاي شيميايي و22 هزار نهال شناسنامه دار و در سطح شهرستان توزيع شده است.